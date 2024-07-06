بعد تعرضه لمضاعفات صحية... وفاة لاعب كرة قدم مصري شهير!

بعد تعرضه لمضاعفات صحية... وفاة لاعب كرة قدم مصري شهير!

أعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة لاعب كرة القدم المصري أحمد رفعت اليوم السبت عن عمر يناهز 31 عاماً بعد تعرضه لمضاعفات صحية، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".



وكان رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 آذار الفائت، وتم نقله الى المستشفى حيث تم عمل انعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر.



وأعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل.



وظهر رفعت الشهر الفائت في حوار تلفزيوني أعلن فيه عن تحسن حالته الصحية نسبياً معرباً عن أمله في العودة الى ممارسة كرة القدم في المستقبل. ثم قام بزيارة زملائه في ناديه مودرن سبورت قبل أيام من وفاته.



وبدأ رفعت، المولود في 20 حزيران 1993، مشواره مع الكرة بنادي انبي، ولعب مع الزمالك والاتحاد السكندري والمصري قبل أن ينضم لمودرن فيوتشر عام 2021، كما لعب لفريق الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة موسم 2022-2023.



ومثل رفعت منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة بتركيا 2013، كما مثل منتخب مصر الأول في 7 مباريات دولية سجل خلالها هدفين.



وكان آخر ظهور له بقميص الفراعنة خلال مسابقة كأس العرب التي أقيمت بقطر في تشرين الثاني 2021.

