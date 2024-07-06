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"إصابة بالغة" تنهي مشوار بيدري في كأس أوروبا 2024

2024-07-06 | 15:56
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"إصابة بالغة" تنهي مشوار بيدري في كأس أوروبا 2024

"إصابة بالغة" تنهي مشوار بيدري في كأس أوروبا 2024

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت أن اللاعب الإسباني بيدري سيغيب عن بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بسبب معاناته من التواء في الركبة اليسرى بعد إصابته خلال مباراة ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم أمام ألمانيا، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن "الفحوصات الطبية كشفت أن بيدري غونساليس يعاني من التواء جانبي داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى"، مضيفاً أن لاعب برشلونة سيبقى في ألمانيا حتى نهاية المسابقة القارية.

وبحسب الصحف الاسبانية، سيغيب بيدري عن الملاعب لمدة شهر.

وحاول بيدري الذي سقط على الأرض بعد خطأ قوي من لاعب وسط ألمانيا طوني كروس في الدقيقة الرابعة عندما كان يقود هجمة مرتدة، استئناف المباراة لكنه اضطر الى ترك مكانه لداني أولمو، وهو يبكي بينما كان يمسك بركبته.

عاد إلى الملعب للاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي بضمادة ويعرج عقب الفوز 2-1 بعد التمديد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عاد لتوه إلى صفوف المنتخب والتشكيلة الأساسية بعد أكثر من عام ونصف من الغياب بسبب إصابات عدة، وكان حتى الآن أحد العناصر الأساسية للمدرب لويس دي لا فوينتي.

وطلب كروس الذي لعب آخر مباراة في مسيرته الاحترافية الجمعة، "الصفح" من بيدري وتمنى له "الشفاء العاجل".

وكتب في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "من الواضح أنه لم يكن في نيتي إيذاءك. أتمنى لك الشفاء العاجل والأفضل في المستقبل. أنت لاعب عظيم".
 
 
 
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