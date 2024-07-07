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قرار جديد لمحكمة التحكيم لكرة السلة لمصلحة اللاعب جوليوس كولز بقضيته ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي

2024-07-07 | 04:37
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قرار جديد لمحكمة التحكيم لكرة السلة لمصلحة اللاعب جوليوس كولز بقضيته ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي

در قرار محكمة التحكيم لكرة السلة (البات) في جنيف لمصلحة اللاعب الأميركي  جوليوس كولز في قضيته ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي، حيث قبلت محكمة "البات" الدعوى التي قدّمها الوكيل القانوني للاعب الأميركي جوليوس كولز الاستاذ رالف شربل، كما أنّها حكمت بأن يسدّد النادي التونسي للاعب الأميركي المصاريف القانونية ومصاريف المحكمة السويسرية.
 
 
 
 
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