لويس هاميلتون سائق مرسيدس يفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى لفورمولا 1

حقق لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات أول انتصار له في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات منذ 945 يوما بعد فوزه التاسع وهو رقم قياسي بجائزة بريطانيا الكبرى اليوم الأحد.



وتحقق آخر فوز لسائق مرسيدس (39 عاما) قبل سباق اليوم في حلبة سيلفرستون في السعودية في الخامس من كانون الأول 2021. واليوم الأحد مدد رقمه القياسي بالفوز رقم 104 خلال مسيرته.



وأنهى سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات ماكس فرستابن السباق متأخرا بفارق 1.4 ثانية ليوسع صدارته للترتيب العام، فيما جاء لاندو نوريس سائق مكلارين ثالثا. وانسحب سائق مرسيدس جورج راسل بسبب مشكلة فنية.