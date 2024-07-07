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رياضة
الفرنسي أوليز إلى بايرن مقابل 75 مليون دولار
2024-07-07 | 15:22
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الفرنسي أوليز إلى بايرن مقابل 75 مليون دولار
تعاقد نادي بايرن ميونيخ، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، الأحد مع الجناح الفرنسي ميكايل أوليز قادماً من كريستال بالاس الإنكليزي حتّى عام 2029.
وأفاد موقع "كيكر" الرياضي أن بايرن دفع شرطاً جزائياً بقيمة 75 مليون دولار للنادي الإنكليزي الممتاز للحصول على خدمات الفرنسي في صفقة لمدة خمسة أعوام.
قال أوليز (22 عاماً) الذي اجتاز الفحص الطبي الروتيني في بافاريا الأحد في بيان "إنه تحد كبير، وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه".
وتابع "أريد أن أثبّت نفسي على هذا المستوى وأن ألعب دوري في ضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع فريقنا في السنوات المقبلة".
ولد أوليز في لندن ومثّل فرنسا على مستوى الناشئين وسيلعب مع منتخب الـ"بلوز" تحت قيادة المدرب تييري هنري في أولمبياد باريس الشهر الحالي.
وسجل أوليز 10 أهداف ومرر 6 كرات حاسمة في 19 مباراة الموسم الماضي للنادي اللندني.
وهي الصفقة الثانية التي يجريها عملاق بافاريا هذا الصيف بعد المدافع الياباني هيروكي إيتو (25 عاماً) الذي وصل من شتوتغارت.
وفقد بايرن الموسم الماضي لقب الدوري الذي هيمن عليه 11 موسماً توالياً بعدما حلّ في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن البطل ووصيفه شتوتغارت.
وعانى بايرن من تسجيل الأهداف في الموسم المنصرم، اذ باستثناء قائد منتخب إنكلترا المهاجم هاري كاين الذي سجل 36 هدفاً في 32 مباراة في "بوندسليغا" بعد وصوله الصيف الماضي، كان جمال موسيالا الوحيد الذي نجح في تسجيل 10 أهداف.
قال المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل "نريد قوة دافعة جديدة في فريقنا، وطاقة جديدة، وأفكاراً جديدة. هذا ما يمثله لاعبون مثل ميكايل أوليز".
وتابع "نحن نتطلع بشدة لوجوده هنا. سوف يثري لعبتنا".
وحسب ما ورد، يقترب بايرن أيضاً من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة البرتغالي جواو بالينيا لاعب خط وسط فولهام الإنكليزي، في حين أن مدافع ليفركوزن جوناثان تاه والهولندي تشافي سيمونز مهاجم لايبزيغ مدرجان أيضاً في قائمة عملاق بافاريا.
*
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