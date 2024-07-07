الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الفرنسي أوليز إلى بايرن مقابل 75 مليون دولار

2024-07-07 | 15:22
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الفرنسي أوليز إلى بايرن مقابل 75 مليون دولار

تعاقد نادي بايرن ميونيخ، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، الأحد مع الجناح الفرنسي ميكايل أوليز قادماً من كريستال بالاس الإنكليزي حتّى عام 2029.

وأفاد موقع "كيكر" الرياضي أن بايرن دفع شرطاً جزائياً بقيمة 75 مليون دولار للنادي الإنكليزي الممتاز للحصول على خدمات الفرنسي في صفقة لمدة خمسة أعوام.

قال أوليز (22 عاماً) الذي اجتاز الفحص الطبي الروتيني في بافاريا الأحد في بيان "إنه تحد كبير، وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه".

وتابع "أريد أن أثبّت نفسي على هذا المستوى وأن ألعب دوري في ضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع فريقنا في السنوات المقبلة".

ولد أوليز في لندن ومثّل فرنسا على مستوى الناشئين وسيلعب مع منتخب الـ"بلوز" تحت قيادة المدرب تييري هنري في أولمبياد باريس الشهر الحالي.

وسجل أوليز 10 أهداف ومرر 6 كرات حاسمة في 19 مباراة الموسم الماضي للنادي اللندني.

وهي الصفقة الثانية التي يجريها عملاق بافاريا هذا الصيف بعد المدافع الياباني هيروكي إيتو (25 عاماً) الذي وصل من شتوتغارت.

وفقد بايرن الموسم الماضي لقب الدوري الذي هيمن عليه 11 موسماً توالياً بعدما حلّ في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن البطل ووصيفه شتوتغارت.

وعانى بايرن من تسجيل الأهداف في الموسم المنصرم، اذ باستثناء قائد منتخب إنكلترا المهاجم هاري كاين الذي سجل 36 هدفاً في 32 مباراة في "بوندسليغا" بعد وصوله الصيف الماضي، كان جمال موسيالا الوحيد الذي نجح في تسجيل 10 أهداف.

قال المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل "نريد قوة دافعة جديدة في فريقنا، وطاقة جديدة، وأفكاراً جديدة. هذا ما يمثله لاعبون مثل ميكايل أوليز".

وتابع "نحن نتطلع بشدة لوجوده هنا. سوف يثري لعبتنا".

وحسب ما ورد، يقترب بايرن أيضاً من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة البرتغالي جواو بالينيا لاعب خط وسط فولهام الإنكليزي، في حين أن مدافع ليفركوزن جوناثان تاه والهولندي تشافي سيمونز مهاجم لايبزيغ مدرجان أيضاً في قائمة عملاق بافاريا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

أوليز

بايرن

مقابل

مليون

دولار

LBCI التالي
قرار جديد لمحكمة التحكيم لكرة السلة لمصلحة اللاعب جوليوس كولز بقضيته ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي
"إصابة بالغة" تنهي مشوار بيدري في كأس أوروبا 2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-05

شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار

LBCI
صحف اليوم
2024-07-05

القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)

LBCI
أخبار دولية
2024-07-02

بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون يجمعون 264 مليون دولار في في الربع الثاني من العام

LBCI
أخبار دولية
2024-07-01

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار للأردن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:16

مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا

LBCI
رياضة
11:34

لويس هاميلتون سائق مرسيدس يفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى لفورمولا 1

LBCI
رياضة
04:37

قرار جديد لمحكمة التحكيم لكرة السلة لمصلحة اللاعب جوليوس كولز بقضيته ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي

LBCI
رياضة
2024-07-06

"إصابة بالغة" تنهي مشوار بيدري في كأس أوروبا 2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:21

بايدن يعود إلى مسار حملته عازمًا على الصمود في وجه الضغوط

LBCI
آخر الأخبار
14:35

رئيس حزب التجمع الوطني اليميني بارديلا: التوافقات الانتخابية وضعت فرنسا في قبضة اليسار المتطرف وماكرون اختار شل مؤسساتنا

LBCI
منوعات
2024-04-20

قرد يلتقط صورة "سيلفي" مع سائحين في إندونيسيا... لن تُصدقوا المشهد! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-26

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف حي المشاع في النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار

LBCI
أخبار دولية
16:18

رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته صباح الاثنين

LBCI
أخبار دولية
15:03

بارديلا: تحالف العار حرم الفرنسيين من سياسة إنعاش

LBCI
أخبار دولية
14:30

ميلانشون: على رئيس الوزراء المغادرة وعلى تحالف اليسار أن يحكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فرنسا تنتخب و العالم يترقب ...

LBCI
أخبار دولية
13:41

عمالة رخيصة وراء حقائب الماركات الفاخرة

LBCI
أخبار دولية
13:36

كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر

LBCI
رياضة
13:30

نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان

LBCI
رياضة
13:16

مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:14

هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!

LBCI
موضة وجمال
14:35

على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)

LBCI
فنّ
13:50

"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!

LBCI
خبر عاجل
15:36

رئيس وزراء فرنسا: لا غالبية مطلقة في البرلمان وسأقدم استقالتي غدا لرئيس الجمهورية

LBCI
أخبار دولية
08:37

إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس

LBCI
أمن وقضاء
07:49

3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف

LBCI
فنّ
13:23

بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:10

إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More