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الإيطالي رافانيلي يعود إلى مرسيليا كمستشار رياضي

2024-07-08 | 13:58
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الإيطالي رافانيلي يعود إلى مرسيليا كمستشار رياضي

عاد المهاجم الدولي الإيطالي السابق فابريتسيو رافانيلي إلى نادي مرسيليا الفرنسي الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1997 و1999، ليتولى هذه المرة منصب مستشار الشؤون المؤسساتية والرياضية، وذلك وفق ما أعلن النادي المتوسطي الإثنين.

وقال مرسيليا في بيان "مستنداً إلى خبرته ومعرفته بالنادي، ستكون مهمته تمثيل مرسيليا والرئيس (الإسباني للنادي) بابلو لونغوريا... داخلياً وخارجياً، بما في ذلك أمام الهيئات الوطنية والدولية".

وسبق لابن الـ55 عاماً الذي تألق كلاعب في صفوف يوفنتوس بشكل خاص حيث أحرز لقب الدوري الإيطالي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، أن رافق إدارة مرسيليا الموسم الماضي في رحلات عدّة أوروبية، أبرزها إلى فياريال ولشبونة.

واعتبر لونغوريا أن عودة رافانيلي إلى مرسيليا "هي جزء من التعزيز المؤسساتي والهيكلي للنادي".

وبدوره، قال رافانيلي إن "مرسيليا ومشجعيه يشكلون بالتأكيد إحدى أجمل الصفحات في مسيرتي وأعود متحمساً إلى مرسيليا من أجل وضع خبرتي في تصرف المؤسسة والرئيس لونغوريا".

ويُعزز وصول رافانيلي الحضور الإيطالي في مرسيليا المتعاقد مؤخراً مع المدرب روبرتو دي تزيربي الذي سيجلب معه طاقمه الفني الإيطالي أيضاً.
 
 
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