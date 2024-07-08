كوبا أميركا: الباراغواي تُقيل مدربها الأرجنتيني غارنيرو

أقيل الأرجنتيني دانيال غارنيرو من تدريب منتخب الباراغواي بعد النتائج السلبية في كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة في بيان الإثنين.



وأعلن الاتحاد "نهاية العلاقة مع دانيال غارنيرو كمدرب للمنتخب الأول" وشكره "مع كامل جهازه الفني على التزامهم وتفانيهم واحترافيتهم".



وخرج منتخب الباراغواي بحصيلة مخيبة للآمال في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة، بعد إقصائه من دور المجموعات إثر خسارته أمام البرازيل (1-4)، كولومبيا (1-2) وكوستاريكا (1-2).



يملك غارنيرو الذي عُين عام 2023، في سجّله فوزين وتعادلين وثماني خسارات.



ويحتل المنتخب الباراغوياني المركز السابع في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في المكسيك، الولايات المتحدة وكندا، علماً أن الستة الأوائل في الترتيب من أصل 10 تبلغ نهائيات البطولة مباشرةً.