"سأبقى دائماً أعيد لكرة القدم ما أعطتني إياه"... الإسباني تياغو ألكانتارا يضع حدّاً لمسيرته الكرويّة

وضع تياغو ألكانتارا لاعب وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم، حدّاً لمسيرته وأعلن الإثنين نهايتها عن 33 عاماً، بعد موسمٍ أخيرٍ قضاه مع ليفربول الإنكليزي وعكرته كثرة الإصابات.



وكتب لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق على حسابه عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "سأبقى دائماً أعيد لكرة القدم ما أعطتني إياه، أنا ممتن لكل الوقت الذي استمتعت فيه. شكراً كرة القدم".



وشكر اللاعب أيضاً "كل من رافقني وجعلني لاعباً وشخصاً أفضل".



وبدأ ألكانتارا المولود في إيطاليا، مسيرته الكرويّة في برشلونة الإسباني حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 2011، كما الدوري المحلي أربع مرات (2009، 2010، 2011 و2013) قبل الانتقال إلى بايرن.



حقق نجاحاً باهراً في ألمانيا بفوزه بلقب الدوري سبع مرات متتالية، بالإضافة إلى دوري الأبطال في 2020.



انضم ألكانتارا إلى ليفربول من بايرن مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020، لكنه لم يشارك سوى في 98 مباراة بقميص الـ"ريدز" ضمن مختلف المسابقات، من بينها مباراة واحدة فقط خلال الموسم الماضي.



وصل مع المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2020، كما توّج بلقب البطولة القاريّة تحت 21 عاماً في 2011 و2013.