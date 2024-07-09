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بطلة ويمبلدون سابقاً التشيكية كفيتوفا ترزق بمولودها الأول

2024-07-09 | 06:20
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بطلة ويمبلدون سابقاً التشيكية كفيتوفا ترزق بمولودها الأول

وضعت التشيكية بترا كفيتوفا، الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب عامي 2011 و2014، مولودها الأول وفق ما أعلنت الإثنين في صفحتها على فيسبوك.

ونشرت ابنة الـ34 عاماً التي وصلت أيضاً إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019 وأحرزت تسعة ألقاب في دورات الألف نقطة، صورة لها على فيسبوك ويدها تلمس يد طفل، مرفقة إياها بتعليق "بيتر، 7.7.2024"، في إشارة إلى اسم ابنها وتاريخ ولادته.

وأعلنت كفيتوفا في ليلة رأس السنة عن حملها، متخذة القرار بإيقاف مسيرتها موقتاً في ملاعب كرة المضرب.

وتزوجت التشيكية في تموز 2023 مدربها ييري فانيك، أي بعد أقل من شهر على فوزها بلقبها الحادي والثلاثين الأخير، وذلك في دورة برلين على حساب الكرواتية دونا فيكيتش.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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