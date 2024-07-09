كريغ بيلامي مدرّباً جديداً لمنتخب ويلز

سيتولّى كريغ بيلامي تدريب منتخب بلاده ويلز لكرة القدم، بعقد حتى عام 2028 كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.



وسيخلف بيلامي (44 عاماً) في هذا المنصب روب بايج الذي أقيل من منصبه إثر فشل ويلز في بلوغ نهائيات كأس أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا.



وكان بيلامي مهاجم ليفربول ونيوكاسل ومنتخب ويلز السابق عمل مساعداً للمدرّب البلجيكي فنسان كومباني في نادي بيرنلي ضمن الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الفائت.



ونقل موقع الاتحاد الويلزي لكرة القدم عن بيلامي قوله "سألتزم بكل قوّة في تطوير هذا الفريق وأملك الشغف لجلب النجاحات الى كرة القدم الويلزية".



وختم "أتطلّع قدماً إلى بدء مهمتي مع مبارياتنا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية في أيلول".



وكان بايج قاد ويلز إلى كأس العالم 2022 للمرّة الأولى في 64 سنة والدور الثاني من كأس أوروبا صيف 2021، بيد أنه اخفق في بلوغ النهائيات القارية الحالية، بخسارته في الملحق أمام بولندا.