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خبر محزن... فان دي بيك يغادر مانشستر يونايتد

2024-07-10 | 08:12
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خبر محزن... فان دي بيك يغادر مانشستر يونايتد

خبر محزن... فان دي بيك يغادر مانشستر يونايتد

أعلن لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك اليوم الأربعاء، مغادرته مانشستر يونايتد بعد أربعة مواسم مخيّبة مع النادي الإنكليزي لكرة القدم، وفق وكالة "فرانس برس".

وعانى اللاعب الدولي الذي غاب عن قائمة منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا 2024، في فرض نفسه مع "الشياطين الحمر" بعد انتقاله إلى ملعب "أولد ترافورد" عام 2020.

ومن المقرّر أن ينتقل ابن الـ27 عاماً إلى جيرونا الإسباني الذي حقق مفاجأة في الموسم الفائت باحتلاله المركز الثالث وتأهّله إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك مقابل نحو 5 ملايين دولار.

ولم تكن فترة فان دي بيك مع يونايتد سهلةً اذ لم يتمكن من إثبات إمكاناته بعد الصفقة التي كلّفت النادي 43 مليون دولار، فأعاره مرتين.

قضى فترة الإعارة الأولى مع إيفرتون لفترةٍ قصيرة خلال موسم 2021-2022، ثم لعب في النصف الثاني من الموسم الماضي مع أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وخاض الهولندي 62 مباراة مع يونايتد في مختلف المسابقات، لكن لم يُسجّل سوى هدفين.

وودّع فان دي بيك النادي الإنكليزي برسالةٍ مؤثرة على إنستغرام حيث كتب "أعزائي في عائلة مانشستر يونايتد. اليوم هو يومٌ للذكرى لأن مغامرتي مع النادي وصلت إلى نهايتها".

وأضاف "أريد أن أشكركم جميعاً على كل الدعم خلال السنوات. منذ اللحظة الأولى التي وصلنا (هو وعقيلته) فيها إلى مانشستر يونايتد، شعرنا بأنه مرحّب بنا بشكلٍ كبير ونحن ممتنّان لذلك".

وتابع "شكراً لكم لكل من في النادي لجعلنا نشعر كأننا في منزلنا. شكر خاص لجميع المشجعين الذين جعلوا هذه السنوات لا تُنسى. إلى جانب كرة القدم، فإن ولادة طفلينا هنا تضمن أن مانشستر ستحظى دائماً بمكانٍ في قلوبنا. بالتوفيق للجميع، سنلتقي مجدداً".
 
 
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