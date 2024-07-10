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إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة
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رياضة

إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة

2024-07-10 | 13:30
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إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة

 
 
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