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رياضة
وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين قبل الأولمبياد
2024-07-13 | 06:54
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وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين قبل الأولمبياد
سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا في مياه نهر السين اليوم السبت في إطار دعاية تأمل السلطات الفرنسية من خلالها أن تظهر أن النهر نظيف بما يكفي وجاهز لاستضافة مسابقات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس هذا الصيف.
والتقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير بالقرب من جسري ألكسندر الثالث وأنفاليد.
ومن المقرر أن تقام سباقات الثلاثي الحديث والماراثون في دورة الألعاب الأولمبية في نهر السين. واستخدم النهر الشهير أيضًا في أولمبياد باريس 1900.
كما وعدت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو بالسباحة في نهر السين للتأكيد على أن النهر ملائم لإقامة منافسات السباحة خلال الدورة الصيفية.
وقادت إيدالغو حملة لتنظيف النهر الذي يتعرض للتلوث في الكثير من الأحيان قبل الأولمبياد.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 آب.
*
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