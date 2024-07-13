"اسبانيا أو إنكلترا"... من اختار كلّ من غسّان سركيس ومايا أبو الحسن في كأس أوروبا؟ (فيديو)

حلّ الشاب الرياضي أرز زهرالدين ضيفاً يوم الخميس على الإعلاميين جورج سويدي ومايا أبو الحسن ضمن مهرجان Euro Fest في مار مخايل، بيروت وذلك بمناسبة حلول كأس أوروبا لكرة القدم.

وهذه المرة، قرّر العداء البارالمبي إجراء مقابلة مع المتواجدين لمعرفة آرائهم حول الفريق الأوروبي الّذين يشجعونه في الرياضة العالمية.

وقال بطل السباحة سيمون الدويهي أنه يُشجع فريق اسبانيا، بينما اختار جورج سويدي الإنكليز لأن اللاعب هاري كين ضمن الفريق، كونه يشجع فريق "بايرن ميونخ".

من اختار كلّ من الإعلامية مايا أبو الحسن ومدرب كرة السلة غسان سركيس؟