انطلاق تحضيرات منتخبات لعبة التوتش رُغبي لبطولة العالم

بدأت منتخبات لعبة التوتش رُغبي التحضيرات في انكلترا لانطلاق مبارياتها في بطولة العالم.وقد خاض منتخب الميكس مباراة ودية مع منتخب شيلي، فيما واجه منتخب السيدات منتخب ساموا، وذلك في خوض تحضيراتهم، بعدما كانوا قد اجتمعوا بباقي افراد المنتخب من الاستراليين من اصول لبنانية ليمثلوا معا منتخب الارز في هذه البطولة.