الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
الجماهير تنتظر حسم بطل هذا الموسم في قمم أوروبا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رياضة

الجماهير تنتظر حسم بطل هذا الموسم في قمم أوروبا

2024-07-14 | 13:33
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجماهير تنتظر حسم بطل هذا الموسم في قمم أوروبا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

تنتظر

الموسم

أوروبا

LBCI التالي
الإسباني كارلوس ألكاراز يحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي
"اسبانيا أو إنكلترا"... من اختار كلّ من غسّان سركيس ومايا أبو الحسن في كأس أوروبا؟ (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:31

ترامب إلى ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري: لن أدع قاتلا يفرض عليّ تغيير البرنامج

LBCI
منوعات
15:00

حبيبها قد ينفصل عنها... شابة تواجه مخاوف عدة لسبب غير متوقع!

LBCI
أخبار دولية
14:50

الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب

LBCI
منوعات
14:36

تجاهل الأطباء أعراضها لفترة طويلة... هكذا اكتشفت راقصة عشرينية إصابتها بالسرطان (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:41

تذاكر أولمبياد باريس الاكثر مبيعا منذ العام ١٩٩٦

LBCI
رياضة
11:59

انطلاق تحضيرات منتخبات لعبة التوتش رُغبي لبطولة العالم

LBCI
رياضة
11:49

الإسباني كارلوس ألكاراز يحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي

LBCI
رياضة
2024-07-13

"اسبانيا أو إنكلترا"... من اختار كلّ من غسّان سركيس ومايا أبو الحسن في كأس أوروبا؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-13

تفاصيل عملية استهداف محمد الضيف

LBCI
أخبار دولية
07:59

ترامب: من المهم في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحدا

LBCI
فنّ
2024-07-11

ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-26

مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة

LBCI
رياضة
13:41

تذاكر أولمبياد باريس الاكثر مبيعا منذ العام ١٩٩٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:30

"كونوا على أهبة الاستعداد"... توقّع جديد ومخيف للعالم الهولندي!

LBCI
أمن وقضاء
16:08

إشكال وتضارب في محلة برج حمود شارع مرعش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
01:50

مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب

LBCI
أخبار دولية
23:51

جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب

LBCI
أمن وقضاء
03:57

"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:02

وفاة ابن العشرين عاماً بعد تعرضه لعضّة من كلبه....اليكم الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي هكذا مأساة

LBCI
أخبار دولية
01:37

ترامب يترجل من طائرته بعد حادثة إطلاق النار (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More