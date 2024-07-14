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إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024

2024-07-14 | 17:08
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إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024

سجل البديل ميكل أويارزابال هدفا في الدقيقة 86 ليقود إسبانيا للفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لتتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي اليوم الأحد.
 
وكلل أويارزابال هجمة مرتدة سريعة بهدف لتتوج إسبانيا باللقب بعدما فازت بسبع مباريات خاضتها في المسابقة المقامة في ألمانيا.
 
وبعد شوط أول حذر للغاية هيمنت فيه إسبانيا على الكرة وكانت لإنجلترا محاولة واحدة على المرمى، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.
 
ووجد المتألق الأمين جمال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح نيكو وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73.
 
لكن هدف أويارزابال حرم إنجلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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