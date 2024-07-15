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"وداعاً للنسر"... توماس مولر يعتزل اللعب دولياً!

2024-07-15 | 08:10
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"وداعاً للنسر"... توماس مولر يعتزل اللعب دولياً!

"وداعاً للنسر"... توماس مولر يعتزل اللعب دولياً!

أعلن مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر اليوم الاثنين عن انتهاء مسيرته الدولية عقب خروج المنتخب الألماني المضيف من ربع النهائي في كأس أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".

وقال مولر الذي سيبلغ عامه الـ35 في أيلول، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد 131 مباراة دولية و45 هدفاً، أقول اليوم وداعاً للنسر".

لعب مولر مباراته الدولية الأولى عام 2010 وسجل 45 هدفاً، من بينها 5 في مونديال 2010 ومثلها في 2014. هدفه الأخير سُجِّل في مرمى فرنسا خلال فوزٍ وديّ (2-1) في كانون الأوّل الفائت.

يحتل المركز الثالث في ترتيب أكثر اللاعبين ارتداء لقميص المنتخب الوطني (131)، خلف لوتار ماتيوس (150) والمهاجم ميروسلاف كلوزه (137). كما يحتل المركز السادس كأفضل الهدافين في تاريخ ألمانيا.

قال في الفيديو "حين لعبت مباراتي الدولية الأولى مع المنتخب الألماني قبل 14 عاماً، لم أكن لأحلم بكل هذا".

وأضاف "لطالما شعرت بفخرٍ كبيرٍ بتمثيل منتخب بلادي. احتفلنا معاً وتشاركنا الدموع في أحيانٍ أخرى".

وكان المهاجم صاحب الشخصية القوية جزءًا من منتخب بلاده المتوّج بمونديال البرازيل 2014 على حساب الأرجنتين (1-0).

افتتح مولر التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز تاريخي للمنتخب الألماني على نظيره البرازيلي المضيف 7-1 في نصف النهائي، في طريقه لإحراز اللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه.

كان مولر احتياطياً في كأس أوروبا 2024 وشارك في 41 دقيقة في الخسارة أمام إسبانيا 1-2 في ربع النهائي، وألمح قبل انطلاق البطولة أنها قد تكون محطته الأخيرة مع المنتخب.

بعد مواجهة إسبانيا، قال إنه سيجري محادثات مع مدربه يوليان ناغلسمان "في الأيام المقبلة"، وأنه سيقرّر ما إذا كان التنحّي لصالح اللاعبين الأصغر سناً هو "الخيار المعقول".

ومن بين التشكيلة الفائزة بكأس العالم، لا يزال حارس المرمى مانويل نوير، زميل مولر في بايرن، فقط ضمن المنتخب الحالي.

وكان توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أعلن قبل انطلاق النسخة الحالية من كأس أوروبا، أنه سيضع حداً لمسيرته الكروية بعد البطولة.

وبخلاف كروس، سيواصل مولر اللعب بقميص عملاق بافاريا الذي يرتبط معه بعقد حتّى عام 2025.
 
 
 
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