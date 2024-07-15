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رياضة
بعد تتويجها بلقب كوبا أميركا 2024... أعمال العنف تعكّر الاحتفالات في الأرجنتين
2024-07-15 | 08:37
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بعد تتويجها بلقب كوبا أميركا 2024... أعمال العنف تعكّر الاحتفالات في الأرجنتين
بعد تتويجها بلقب كوبا أميركا 2024... أعمال العنف تعكّر الاحتفالات في الأرجنتين
احتفل الآلاف من الأرجنتينيين في بوينوس آيرس اليوم الإثنين بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، وفق وكالة "فرانس برس".
وأقيمت الاحتفالات حول النصب التذكاري الأيقوني أوبيليسكبين، بين المشجعين المبتهجين الذين لفّ العديد منهم العلم الأرجنتيني حول جسده، وذلك في ساعات الصباح الأولى على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة.
وانتهت الحفلة فجأة بعد أكثر من أربع ساعات عندما نشرت الشرطة شاحنات الإطفاء والضباط لإخلاء الشوارع، الأمر الذي تسبّب في تدافع الناس.
وألقى عدد من المحتفلين الحجارة على الشرطة لكن الكثيرين تفرّقوا بسرعة أمام القوى الأمنية المجهزة لمكافحة الشغب، فيما أفادت السلطات بعدم حصول اعتقالات أو وقوع إصابات.
قال المشجّع بابلو إنيغو لوكالة فرانس برس "نحن أبطال (قارة) أميركا، فلنستمتع بهذه اللحظة الثمينة والفريدة من نوعها، لأن لدينا فرصة للاحتفال مع الأعظم، وهو (ليونيل) ميسي ووداعية (أنخيل) دي ماريا".
وهنّأ الرئيس خافيير ميلي المنتخب المتوّج باللقب للمرة الثانية توالياً، حيث كتب على "إكس" (تويتر سابقاً) "هيا بنا يا أرجنتين!!! نحن الأبطال مجدداً...!!!".
وصنع "ألبيسيليستي" التاريخ كونه أصبح أول منتخب في القارة الأميركية الجنوبية يفوز بثلاث بطولات كبرى تواليا، بعد كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.
وتجمّع المئات من المشجعين في الساحة لمتابعة المباراة لكنها لم تُبث على الشاشات، واضطروا إلى مشاهدتها على هواتفهم، كما ازدحمت الحانات والمقاهي المحيطة حيث تجمّع الناس حول أجهزة التلفاز.
وتشوّهت الاحتفالات بوفاة أحد المشجعين الذي بدأ قبل المباراة بتسلّق هيكل أمام النصب ليرفع علماً، لكنه فقد توازنه وسقط من ارتفاع ستة أمتار.
*
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