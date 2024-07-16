توقيف رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم... ما السبب؟

توقيف رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم... ما السبب؟



أوقفت الشرطة الأميركية يوم أمس الاثنين رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رامون خيسورون في ميامي في أميركا بسبب حادث وقع يوم الأحد الفائت في ملعب "هارد روك" مسرح المباراة النهائية لكوبا أميركا بين منتخب بلاده والأرجنتين.



وأوضحت شرطة ميامي في تقرير لها أن خيسورون أوقف بتهمة "الاعتداء على موظف" ليلة الأحد الفائت في ملعب هارد روك، وفق وكالة "فرانس برس".



وسادت حالة من الفوضى عندما اقتحم المشجعون بوابات الملعب مما أدى إلى سقوط البعض على الأرض ومحاولة البعض الاخر التسلل عبر قنوات تكييف الهواء الضخمة ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.



وتغلبت الأرجنتين حاملة اللقب على كولومبيا 1-0 بعد التمديد بفضل هدف البديل لاوتارو مارتينيس.



وذكرت صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية أنه لم يُسمح لخيسورون، البالغ من العمر 71 عامًا، بدخول الملعب مع ابنه وبعض أفراد عائلته بعد حفل توزيع الجوائز.



واشتبك ابن خيسورون مع حارس الأمن الذي منعهم من الدخول.



وأوضحت الصحيفة أن خيسورون، نائب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول)، شارك أيضًا في النزاع قبل أن يتدخل ضباط الشرطة.