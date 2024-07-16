الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

"الذكريات الرائعة ستبقى"... شاكيري ينهي مشواره مع المنتخب السويسري

2024-07-16 | 03:58
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الذكريات الرائعة ستبقى"... شاكيري ينهي مشواره مع المنتخب السويسري

"الذكريات الرائعة ستبقى"... شاكيري ينهي مشواره مع المنتخب السويسري

أنهى اللاعب جيردان شاكيري الذي يدافع حالياً عن ألوان شيكاغو فاير الأميركي، مشواره مع المنتخب السويسري لكرة القدم وفق ما أعلن الإثنين.

وقرر ابن الـ32 عاماً اسدال الستار على مسيرته الدولية وفي رصيده 125 مباراة بألوان سويسرا، في المركز الثاني على لائحة اللاعبين الأكثر مشاركة مع "ناتي" خلف غرانيت تشاكا.

وبذلك، يودع شاكيري المنتخب بعدما كان أحد المسجلين الثلاثة لبلاده في الركلات الترجيحية التي خسرتها أمام إنكلترا في ربع نهائي كأس أوروبا التي اختتمت الأحد بخسارة "الأسود الثلاثة" أمام إسبانيا في المباراة النهائية.

وقال اللاعب السابق لبايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي وستوك سيتي وليفربول الإنكليزيين وليون الفرنسي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سبع دورات، 14 عاماً مع المنتخب الوطني السويسري ولحظات لا تنسى. حان الوقت كي أقول وداعاً للمنتخب الوطني".

وتابع "الذكريات الرائعة ستبقى وأقول لكم جميعاً: شكراً!"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وينهي شاكيري مشواره مع المنتخب كرابع أفضل هداف في تاريخه بـ32 هدفاً، خلف ألكسندر فراي وكوبيلاي توركيلماز وماكس أبيغلين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الرائعة

ستبقى"...

شاكيري

مشواره

المنتخب

السويسري

LBCI التالي
الاتحاد الدولي للسباحة يعزز فحوص المنشطات للسباحين الصينيين
توقيف رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم... ما السبب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-06-26

أحمد الخير لـ"الأنباء" الكويتية: مبادرتنا مستمرة حتى الوصول إلى مساحات مشتركة وانضاج توافق ينهي الشغور

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-24

القيادي في حماس خليل الحية لـ"الجزيرة": توسيع الحرب لتشمل لبنان قد ينهي دولة الاحتلال والمشروع الصهيوني بالكامل

LBCI
اخبار البرامج
2024-06-16

"من الأول... هوا شيكن كانت وستبقى الأولى"... قصة شركة لبنانية رائدة ومستمرة رغم الصعوبات المحيطة

LBCI
منوعات
2024-05-25

"هذه محاولة قتل"... طرد وصله عبر البريد كاد أن ينهي حياته: ما كان بداخله مرعب!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:31

الاتحاد الدولي للسباحة يعزز فحوص المنشطات للسباحين الصينيين

LBCI
رياضة
03:52

توقيف رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم... ما السبب؟

LBCI
رياضة
03:40

بعد تعاقده مع ريال مدريد... الجمهور الإسباني يستعد لاستقبال مبابي

LBCI
رياضة
15:00

"أجمل ذكرياتي"... أوليفييه جيرو يودّع منتخب فرنسا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:23

الجميل: نرفض أن تنحصر المفاوضات بين حزب الله وإسرائيل... ومن يريد أن يسلفهما فليفعل من جيبه

LBCI
موضة وجمال
08:50

بيانكا سينسوري بإطلالة "شبه عارية" في لوس أنجلوس... شاهدوا كيف بدت! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:44

المقاومة الإسلامية تنعى عامر جميل داغر "عباس" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
00:11

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:52

بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ

LBCI
أخبار دولية
02:56

"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه

LBCI
أخبار دولية
00:14

الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن

LBCI
أخبار دولية
00:11

محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:51

فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:18

إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية

LBCI
اقتصاد
01:59

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
13:21

وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات

LBCI
أمن وقضاء
12:31

مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية

LBCI
آخر الأخبار
14:20

ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
14:50

غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More