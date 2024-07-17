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ايقاف رئيس الاتحاد الاسباني بيدرو روشا لعامين

2024-07-17 | 05:00
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ايقاف رئيس الاتحاد الاسباني بيدرو روشا لعامين

ايقاف رئيس الاتحاد الاسباني بيدرو روشا لعامين

اوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا الذي حلّ بدلاً من لويس روبياليس المقال من منصبه بسبب  فضيحة القبلة القسرية للاعبة كرة القدم جيني هيرموسو، لعامين وذلك بعد يومين فقط من فوز منتخب "لا روخا" بكأس أوروبا على حساب انكلترا 2-1 في برلين.

وأفادت وسيلتا "أوندا سيرو" و"يوسبورت"، أن المحكمة الرياضية الإدارية فرضت عقوبة الإيقاف على روشا بسبب تجاوزه لمهامه بإقالة الأمين العام للاتحاد آنذاك أندريو كامبس.

وانتخب روشا الذي شغل منذ آب الماضي منصب الرئيس بالوكالة، لتولي مهامه في 26 نيسان حتى نهاية ولاية روبياليس الذي اقيل من منصبه وتم رفع دعوى قضائية بحقه بتهمة فرضه قبلة قسرية على شفتي هيرموسو نجمة المنتخب الإسباني للسيدات خلال حفل تتويجه بكأس العالم في آب 2023.

وقد تمنع هذه العقوبة روشا من الترشح لرئاسة الاتحاد في أيلول المقبل.

وحسب نسخة من القرار المنشور على موقع التواصل الاجتماعي من قبل صحافي من "أوندا سيرو" قررت المحكمة الإدارية للرياضة منع بيدرو روشا "من شغل منصب في أي اتحاد رياضي مهما كان" خلال عامين من إيقافه.

ووفقاً لموقع "يوسبورت"، سيستأنف روشا هذا القرار ويطلب البقاء في منصبه أثناء دراسة استئنافه، وهو ما قد يسمح له بخوض الانتخابات في أيلول المقبل.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يصدر أي رد من اللجنة الرياضية العليا التي تتبعها المحكمة الرياضية الإدارية.
 
 
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