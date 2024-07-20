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الاتحاد الكوري الجنوبي يقدّم شكوى إلى "فيفا" بسبب اساءة عنصرية بحق المهاجم هوانغ
2024-07-20 | 06:47
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الاتحاد الكوري الجنوبي يقدّم شكوى إلى "فيفا" بسبب اساءة عنصرية بحق المهاجم هوانغ
قدّم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الدولي "فيفا" بشأن اساءة عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه الدولي هي-تشان هوانغ الذي يلعب مع ولفرهامبتون الانكليزي، على الرغم من نفي نادي كومو الإيطالي هذه الاتهامات.
وندد المهاجم البالغ 28 عاما بالاساءة العنصرية المزعومة التي أدلى بها أحد لاعبي كومو الاثنين خلال مباراة تحضيرية في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد، واصفا إياه بـ "جاكي شان"، وهو نجم سينمائي من هونغ كونغ اشتهر بأفلام الفنون القتالية.
وأصر كومو الثلاثاء على أن لاعبه "لم يقل أي شيء بطريقة مهينة" وأن "رد فعل بعض لاعبي ولفرهامبتون أدى إلى تضخيم الحادث بشكل غير متناسب".
وقال الاتحاد الكوري الجنوبي إنه بعث برسالة رسمية إلى "فيفا" الخميس أعرب فيها عن "قلقه البالغ إزاء الأفعال العنصرية التي تعرض لها هي-تشان هوانغ"، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة و"القضاء على العنصرية في ملاعب كرة القدم"، وفقاً لما ذكر "فيفا" على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال هوانغ عبر إنستغرام إن الجهاز الفني ورفاقه قالوا إنهم سيغادرون الملعب معه "إذا لزم الأمر" بعد الإساءة المزعومة.
وأضاف أن "العنصرية غير مقبولة في الرياضة وفي جميع جوانب الحياة"، وجذب منشوره أكثر من 143500 إعجاب.
وحسب كومو، فإن اللاعب الذي لم يذكر اسمه قال "تجاهله، فهو يعتقد أنه جاكي شان".
وأصر النادي الإيطالي على أن التعليق كان "في إشارة إلى اسم اللاعب، وإلى الإشارات المستمرة لـ +شاني+ التي يدلي بها زملاؤه في الفريق على أرض الملعب".
وقال مدرب ولفرهامبتون غاري أونيل إن هوانغ يحظى بالدعم الكامل من نادي ولفرهامبتون.
وهوانغ ليس أول لاعب كوري جنوبي يتعرض لهجمات عنصرية أثناء اللعب في الدوريات الأوروبية. ففي عام 2021، تم القبض على ثمانية رجال يشتبه في نشرهم تغريد إساءة عنصرية بحق نجم توتنهام هيونغ-مين سون.
وقال سون في عام 2022 إنه واجه عنصرية "لا يمكن تصورها" كلاعب كرة قدم مراهق في ألمانيا، وكان سعيداً بالانتقام عندما أخرج المنتخب الكوري نظيره الألماني بفوزه عليه 2-0 من مونديال روسيا 2018.
*
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