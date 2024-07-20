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الرياضيون المشاركون في حفل افتتاح أولمبياد باريس قلقون... والسبب: المراحيض؟!

2024-07-20 | 11:57
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الرياضيون المشاركون في حفل افتتاح أولمبياد باريس قلقون... والسبب: المراحيض؟!


يمثل النقص المحتمل لدورات المياه في القوارب التي ستحمل الرياضيين خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم الجمعة المقبل تحديا غير متوقع للبعثات المشاركة.

وسيقام حفل الافتتاح في نهر السين حيث سيكون الرياضيون على متن قوارب تطفو أمام مئات الآلاف من المتفرجين في أحد أكثر الأحداث المرتقبة في أولمبياد باريس.

لكن بعض هذه القوارب لن تحتوي على مراحيض.

وأبلغت آنا ميريس رئيسة بعثة أستراليا مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "كوننا واحدة من بين أكبر البعثات، لم نحصل بعد على تأكيد بشأن إذا ما كنا سنحصل على قارب مزود بمرحاض لكننا نأمل ذلك.

"لكن الاستعدادات جارية في حالة عدم وجود مرحاض على متن القارب، وسنتأكد من إمكانية الوصول إلى المرافق قبل المغادرة للقارب وأثناء استخدامه".

ورغم ذلك فإن الرياضيين سيسعدون لسماع أن الوقت المتوقع للبقاء في القوارب خلال حفل الافتتاح سيكون حوالي 45 دقيقة فقط.

وقالت ميريس "ستكون هناك مراحيض عند الصعود والمغادرة على متن القارب. وقت الإبحار سيكون حوالي 40 إلى 45 دقيقة".

وتستمر دورة الألعاب الأولمبية حتى 11 آب المقبل.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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والسبب:

المراحيض؟!

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