"حياتي"... كريستيانو رونالدو يشعل مواقع التواصل بصور عطلته مع عائلته! (صور)

وثّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظة استمتاعه بعطلته الصيفية في السعودية برفقة حبيبته جورجينا رودريغيز وأولادهما.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها برفقة جورجينا وأولادهما على متن يخت، وكتب: "حياتي".

ومن جهتها، نشرت رودريغيز مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيها وهي تستمتع بعطلتها مع عائلتها.