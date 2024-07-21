طواف فرنسا... بوغاتشار يتوّج باللقب للمرة الثالثة ويحقق ثنائية تاريخية!

طواف فرنسا... بوغاتشار يتوّج باللقب للمرة الثالثة ويحقق ثنائية تاريخية!

فاز السلوفيني تادي بوغاتشار بالمرحلة الأخيرة في سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية وتوّج باللقب للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما أنهى النسخة 111 في الصدارة والتي كانت ضد الساعة لمسافة 33,7 كلم بين موناكو، حيث يقيم، ونيس، وفق وكالة "فرانس برس".



ودخل بوغاتشار المرحلة الختامية متقدماً بفارق 5:14 دقائق على بطل النسختين الماضيتين الدنماركي يوناس فينغيغارد و8:04 على البلجيكي ريمكو إيفينيبول، وذلك بعد فوزه بمرحلة السبت التي كانت الخامسة له في هذه النسخة.



وبعد المرحلة الختامية التي أقيمت على طول الكورنيش من موناكو إلى نيس ونقلت مباشرة في أنحاء العالم، فاز بوغاتشار بالسباق السادس له في الطواف هذا العام، وباللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2021، ليصبح أول درّاج منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998 يحقق ثنائية تاريخية بفوزه بطوافي إيطاليا (جيرو) وفرنسا (تور دو فرانس) في العام ذاته.



واحتفظ قائد فريق الإمارات بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب منذ فوزه بالمرحلة الرابعة، في حين فاز الإرتيري بينيام غيرماي بالقميص الأخضر الذي يُمنح لصاحب أكثر عدد من النقاط.



وبهذا الانتصار الذي تحقق بعد اكتفائه بالوصافة في النسختين الماضيتين خلف فينغيغارد، تحضر بوغاتشار بأفضل طريقة لخوض الألعاب الأولمبية المقامة أيضاً في فرنسا، وتحديداً العاصمة باريس بين 26 تموز و11 آب، على أمل تحقيق نتيجة أفضل من طوكيو 2020 حين نال البرونزية في سباق الطرقات.



وانضم بوغاتشار إلى ثلاثة درّاجين أحرزوا لقب الطواف الفرنسي ثلاث مرات هم الأميركي غريغ لوموند (1986 و1989 و1990) والفرنسي لويزون بوبيه (1953 و1954 و1955) والبلجيكي فيليب ثيس (1913 و1914 و1920)، فيما يتشارك أربعة دراجون الرقم القياسي بأربعة ألقاب لكل منهم وهم الفرنسيان جاك أنكيتيل (بين 1957 و1964) وبرنار إينو (بين 1978 و1985) والبلجيكي إدي ميركس (بين 1969 و1974) والإسباني ميغيل إندورين (بين 1991 و1995) والبريطاني كريس فروم (بين 2013 و2017).

