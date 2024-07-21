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بعد خسارته نهائي دورة باشتاد... نادال يخسر فرصة العودة إلى منصة التتويج

2024-07-21 | 15:10
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بعد خسارته نهائي دورة باشتاد... نادال يخسر فرصة العودة إلى منصة التتويج

بعد خسارته نهائي دورة باشتاد... نادال يخسر فرصة العودة إلى منصة التتويج

خسر الإسباني رافايل نادال المصنّف أوّل عالمياً سابقاً، فرصة العودة إلى منصة التتويج لأول مرة منذ بطولة رولان غاروس عام 2022، وذلك بعد خسارته نهائي دورة باشتاد السويدية لكرة المضرب أمام البرتغالي نونو بورغيش 3-6 و2-6 اليوم الأحد، وفق وكالة "فرانس برس".

وكان الإسباني البالغ 38 عاماً والمتراجع في تصنيف المحترفين إلى المركز 261 بسبب الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب، يخوض النهائي الأول له منذ تتويجه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس 2022.

وخسر الفائز بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته شوط إرساله 5 مرات في مواجهته الأولى مع البرتغالي البالغ 27 عاماً والمصنف 51 عالمياً، ما تسبب بخروجه مهزوماً في ساعة و27 دقيقة.

وتأتي هذه الهزيمة التي أهدت بورغيش لقبه الاحترافي الأول في أول مباراة نهائية في مسيرته، قبل الاستحقاق الأولمبي في باريس حيث ستقام مسابقات كرة المضرب على ملاعب رولان غاروس.

قال نادال "أقدم التهنئة لنونو. لعبتَ بشكل رائع طيلة هذا الأسبوع، لذا فأنت تستحق اللقب أكثر من أي شخص آخر هنا. تهانيّ لك، واستمتع باللحظة. إنه أمر خاص دائماً أن تفوز بلقب".

وتابع "اليوم لم يكن أفضل أيامي، لكن كل التقدير لنونو. لعب بشكل جيد جداً وكان الأمر صعباً عليّ".

بدوره، صرّح بورغيش "لا أعرف ما أقول. أعتقد أنني كنت أتمنى هذه اللحظات منذ فترة".

وأكمل "هذا جنون، في كرة المضرب لا يحدث الأمر عندما تتوقعه أحياناً. أعرف أننا كنا جميعاً نريد تتويج رافا، وجزء مني تمنّى ذلك أيضاً، لكن شيئاً أكبر في داخلي دفعني إلى الأمام اليوم.. أنا سعيد جداً بشكل عام ولا أعلم ماذا أقول. أنا عاطفي جداً".

ويخوض نادال منافسات الفردي، كما الزوجي إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراس (21 عاماً) بطل رولان غاروس وويمبلدون هذا العام.

وعاد نادال لحمل المضرب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة في أيار.

وكان من المقرر أن يلعب نادال أيضًا نصف نهائي منافسات الزوجي السبت إلى جانب النروجي كاسبر رود ضد الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوسن لكنه أعلن انسحابه كإجراء احترازي بعد أن أمضى ست ساعات في الملعب خلال مباراتي ربع ونصف النهائي في منافسات الفردي ضد الأرجنتيني ماريانو نافوني (6-7 و7-5 و7-5) والكرواتي دويي أيدوكوفيتش (4-6 و6-3 و6-4).

 
 
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