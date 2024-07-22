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رياضة
اللجنة الأولمبية تتوقع أن تكون ألعاب باريس مذهلة رغم حالة الإنقسام العالمي
2024-07-22 | 17:34
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اللجنة الأولمبية تتوقع أن تكون ألعاب باريس مذهلة رغم حالة الإنقسام العالمي
رأى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين وقبل أربعة أيام من افتتاح الأولمبياد أن ألعاب باريس ستكون حدثًا مذهلًا في وقت يشهد اضطرابات عالمية تاريخية والمزيد من الانقسام.
وستكون ألعاب باريس أول أولمبياد تحقق المساواة بين الجنسين، إذ يشارك فيها عدد متساو من الرجال والنساء.
وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في افتتاح جلسة مؤسسته في العاصمة الفرنسية: "ننتظر بفارغ الصبر الألعاب الأحدث والأكثر شمولًا والأكثر استدامة مثل مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم".
وأضاف خلال حضور إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي: "نحن مقتنعون بأننا سنعيش مع العالم أجمع دورة ألعاب أولمبية مذهلة".
كما سلط باخ الضوء على التحديات التي تواجهها اللجنة الأولمبية الدولية فيما أسماه النظام العالمي الجديد.
وقال: "إننا نشهد نظامًا عالميًا جديدًا في طور التشكل. اضطرابات تاريخية تقلب نظام العلاقات الدولية القائم منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار إلى أن تركيز اللجنة الأولمبية الدولية على التضامن، والذي سيغذيه زيادة الإيرادات على مدى السنوات المقبلة والتي سيتم توزيعها على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين، كان أمرًا بالغ الأهمية.
*
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