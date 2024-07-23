اللجنة الأولمبية الدولية تمنح السعودية استضافة النسخ المقبلة من أولمبياد الألعاب الالكترونية

اختارت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء رسمياً المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخ المقبلة من الألعاب الأولمبية الإلكترونية بين 2025 و2037، مانحة إياها احتكاراً موقتاً غير مسبوق في تاريخ الحركة الأولمبية.



برفع الأيدي ودون امتناع أو معارضة، صادقت الجمعية العمومية الـ142 للجنة الدولية في باريس على الشراكة المعلنة في 12 تموز بين المنظمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقراً لها واللجنة الأولمبية السعودية التي ضمنت استضافة البطولة الجديدة على مدى 12 عاماً.