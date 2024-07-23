أولمبياد باريس 2024... سنوب دوغ يستعد لحمل الشعلة الأولمبية!

أولمبياد باريس 2024... سنوب دوغ يستعد لحمل الشعلة الأولمبية!

سيحمل مغني الراب الأميركي سنوب دوغ الشعلة الأولمبية في أولمبياد باريس قبل انطلاق حفل الافتتاح الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.



وأكد عمدة مدينة سان دوني أن سنوب دوغ سيحمل الشعلة في ضواحي المدينة التي ستحتضن معظم فعاليات الألعاب الأولمبية.



وسيساهم مغني الراب الأميركي البالغ من العمر 52 عامًا أيضًا في تغطية شبكة إن بي سي للألعاب الأولمبية، وقد أوضح بالتفصيل حبه للألعاب الأولمبية في بيان أصدره في شهر كانون الأول الفائت.



وقال سنوب دوغ: "لقد نشأت وأنا أشاهد الألعاب الأولمبية وأشعر بسعادة غامرة لرؤية نجوم عالم الرياضة وهم يجلبون أفضل ما لديهم إلى باريس"، مضيفاً: "هذا احتفال بالمهارة والتفاني والسعي لتحقيق العظمة".



وينحدر سنوب دوغ من منطقة لوس أنجلوس، حيث ستقام دورة الألعاب الأولمبية لعام 2028.