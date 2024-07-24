فوز مدينة سولت ليك الأميركية باستضافة الأولمبياد الشتوي عام 2034

فازت مدينة سولت ليك اليوم، بحق تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2034 بعد تصويت اللجنة الأولمبية الدولية.



وحصلت المدينة الأميركية، التي استضافت الألعاب الشتوية عام 2002، على 83 من 89 صوتا في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن اختيرت كمدينة مفضلة لتنظيم الألعاب في حزيران الماضي.