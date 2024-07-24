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رياضة
الأولمبية الدولية تمنح الألب الفرنسية استضافة "مشروطة" لأولمبياد 2030 الشتوي
2024-07-24 | 09:27
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الأولمبية الدولية تمنح الألب الفرنسية استضافة "مشروطة" لأولمبياد 2030 الشتوي
منحت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2030 لجبال الألب الفرنسية، لكن شرط أن تُقدّم فرنسا التزاماتٍ ماليّة.
وجاء القرار بعدما أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية أنه سيطلب من رئيس الوزراء المقبل تقديم "ضمانة" مالية لاستضافة الألعاب.
وستكون هذه الدورة الأولمبية الثانية في غضون ست سنوات التي تستضيفها فرنسا بعد أولمبياد صيف 2024 الذي ينطلق الجمعة في باريس.
وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، أن فرنسا "ستنظم دورة الألعاب الشتوية السادسة والعشرين" بشرط تقديم ضمانات مالية من الدولة والمناطق.
وأضاف إنه سيتعين على رئيس الوزراء الفرنسي المقبل أن يقدم للجنة الأولمبية الدولية ضمانة الدولة "قبل الأول من (تشرين الأول) "، مشيرا إلى أنه يجب أن يصادق البرلمان على هذه الضمانة "في موعد أقصاه الأول من آذار المقبل".
وكانت فرنسا هي المرشحة الوحيدة لاستضافة النسخة السادسة والعشرين من الألعاب الاولمبية الشتوية ولكن التمويل كان موضع تساؤل لأنه لا توجد حكومة في الوقت الحالي بعد انتخابات مبكرة غير حاسمة.
لكن ماكرون أبلغ أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في باريس أنه سيطلب من رئيس الوزراء الذي سيتم تعيينه عقب المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تقديم "التزام مالي" وإنشاء قانون أولمبي أيضًا.
وقال ماكرون الذي حضر شخصيا للدفاع عن ترشيح فرنسا، في مداخلة أمام اللجنة الأولمبية الدولية قبل يومين من افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس: "أريد أن أؤكد التزامي الكامل والتزام الأمة الفرنسية الكامل".
وأضاف "أؤكد لكم أنني سأطلب من رئيس الوزراء القادم أن يدرج ليس فقط هذا الضمان ولكن أيضًا قانونًا أولمبيًا في أولويات الحكومة الجديدة".
وأوضح ماكرون أن فرنسا تريد أن تظهر "لبقية العالم أن الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مجرد تاريخ، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منها، بل إنها جزء من مستقبلنا".
وكان باخ حذَّر مساء الثلاثاء من أنه لا يمكن أن يكون هناك، كما كان مخططا في البداية قبل بضعة أسابيع، تصويتا غير مشروط "دون ضمانة مؤكدة".
كما حذَّر نائبه جون كوتس الأربعاء من أن "اللجنة الأولمبية الدولية لن توقع عقد المدينة المضيفة حتى يتم الحصول على الضمانات".
وبعد التصويت، عاد ماكرون إلى المنصة وقدَّم الشكر لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية على "الثقة التي أظهرتها أصواتكم اليوم، وأؤكد لكم بتصميم كبير أننا سنكون حاضرين في الموعد".
وكان الرئيس الفرنسي أشار الثلاثاء إلى أنه لا ينوي تعيين حكومة جديدة قبل انتهاء الألعاب الأولمبية الصيفية.
وقبل مداخلته، قام رئيسا منطقتي رون-ألب-أوفيرني وبروفانس-ألب كوت دازور، لوران فوكييه ورينو موسيلير، بتقديم الملف الفرنسي.
*
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