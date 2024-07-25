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تقنية الفيديو تنقذ إنتصار منتخب المغرب الأولمبي على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى
2024-07-25 | 05:34
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تقنية الفيديو تنقذ إنتصار منتخب المغرب الأولمبي على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى
أنقذت تقنية الفيديو انتصار منتخب المغرب الأولمبي على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
وكانت الأرجنتين تعادلت بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، لتصبح النتيجة 2-2.
وعبرت الجماهير المغربية الحاضرة في الملعب عن غضبها الشديد من شبهة وجود تسلل في هدف التعادل للأرجنتين في الثواني الأخيرة.
واقتحمت الجماهير أرض الملعب، وألقت الزجاجات على لاعبي الارجنتين.
وبعد أكثر من ساعتين قرر الحكم استئناف المباراة مرة أخرى بمراجعة الهدف الثاني للأرجنتين.
وقرر الحكم إلغاء الهدف القاتل بداعي التسلل، وتم بعدها استئناف المباراة لمدة 3 دقائق دون حضور جماهيري، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنًا فوز أسود الأطلس 2-1.
*
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