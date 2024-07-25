الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

تقنية الفيديو تنقذ إنتصار منتخب المغرب الأولمبي على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى

2024-07-25 | 05:34
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تقنية الفيديو تنقذ إنتصار منتخب المغرب الأولمبي على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى

أنقذت تقنية الفيديو انتصار منتخب المغرب الأولمبي على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وكانت الأرجنتين تعادلت بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، لتصبح النتيجة 2-2.

وعبرت الجماهير المغربية الحاضرة في الملعب عن غضبها الشديد من شبهة وجود تسلل في هدف التعادل للأرجنتين في الثواني الأخيرة.

واقتحمت الجماهير أرض الملعب، وألقت الزجاجات على لاعبي الارجنتين.

وبعد أكثر من ساعتين قرر الحكم استئناف المباراة مرة أخرى بمراجعة الهدف الثاني للأرجنتين.

وقرر الحكم إلغاء الهدف القاتل بداعي التسلل، وتم بعدها استئناف المباراة لمدة 3 دقائق دون حضور جماهيري، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنًا فوز أسود الأطلس 2-1.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار دولية

رياضة

الفيديو

إنتصار

منتخب

المغرب

الأولمبي

نظيره

الأرجنتيني

الجولة

الأولى

فيليب واكيم يتحدث عن مشاركته الاولمبية في شيش المبارزة مباشرة من باريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-07-10

بعد فوزه على نظيره الفرنسي... منتخب اسبانيا يتأهل الى نهائي أمم اوروبا

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-05

الداخلية الإيرانية: نسبة التصويت في جولة الإعادة تجاوزت نسبة الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة

LBCI
رياضة
2024-07-04

للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-04

حمية التقى في الرباط نظيره المغربي... وهذا ما تم بحثه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:02

فيليب واكيم يتحدث عن مشاركته الاولمبية في شيش المبارزة مباشرة من باريس

LBCI
رياضة
13:00

سجال رياضي بين اتحاد العاب القوى والجيش اللبناني حول العداء نور حديد

LBCI
رياضة
09:27

الأولمبية الدولية تمنح الألب الفرنسية استضافة "مشروطة" لأولمبياد 2030 الشتوي

LBCI
رياضة
09:00

فيديو أدى الى انسحابها من الأولمبياد... هذا ما حصل مع نجمة الترويض البريطانية شارلوت دوجاردان!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-18

سياسية أميركية سابقة متهمة بسرقة أموال خيرية... ما علاقة زواج ابنتها؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-19

المصورة اللبنانية كريستينا عاصي وزميلها ديلان كولينز سيحملان الشعلة الأولمبية

LBCI
عالم الطبخ
09:04

الدجاج مع الخل والبطاطا المشوية مع البصل... مائدة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-07-24

الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

على ضوء دراسة عن تلوث الهواء الناتج عن المولدات... صليبا تناولت المخاطر وكيفية المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

قبل أسبوع من إحتفالية تطويبه... الراعي يزيح الستار عن تمثال البطريرك الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

التطورات في دار الفتوى بين دريان وأبو فاعور

LBCI
أخبار دولية
06:22

ترامب يتهم هاريس بأنها القوة الدافعة وراء سياسات إدارة بايدن

LBCI
أخبار دولية
05:50

بايدن قرر نقل الشعلة إلى جيل جديد

LBCI
أخبار دولية
15:36

نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:05

ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)

LBCI
منوعات
13:21

وفاة طفل بعد ولادته مع وجهين و4 أذرع وأرجل... وصور تُظهر الحالة النادرة (صور)

LBCI
منوعات
13:50

بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
07:37

وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

LBCI
أخبار لبنان
10:46

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً

LBCI
منوعات
10:25

مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
15:02

هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام

LBCI
منوعات
16:00

خطأ نتيجته كارثية... سيدة خضعت لفحص طبي بمعدات استُخدمت سابقاً من قبل مريض "السيدا"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More