ليام روسينيور مدرباً جديداً لستراسبورغ الفرنسي... إليكم التفاصيل

ليام روسينيور مدرباً جديداً لستراسبورغ الفرنسي... إليكم التفاصيل

أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي الخميس تعيين الإنكليزي ليام روسينيور مدرّباً للفريق خلفاً لباتريك فييرا الذي ترك الفريق خلال الشهر الحالي، بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب الولايات المتحدة.



وقال النادي في بيان "ستراسبورغ سعيد بالإعلان عن وصول ليام روسينيور على رأس الجهاز الفني للفريق الأول".



وسبق لروسينيور أن تولى تدريب فريقي هال سيتي وديربي كاونتي في دوري "تشامبيونشيب" في إنكلترا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقال رئيس ستراسبورغ مارك كيلر "وصوله سيسمح لنا بمواصلة التقدم، فهو يتمتع بسمعة طيبة في تطوير المواهب ونحن نرحب به في منطقة الألزاس".



وأشار روسينيور إنه سعيد بالانضمام إلى نادٍ يتمتع بمثل هذا الشغف الجماهيري وقال في هذا الصدد "أتطلع قدما لبدء مهمتي".



واحتل ستراسبورغ المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي وسيواجه مضيفه مونبلييه في اولى مبارياته في الدوري الفرنسي في 18 آب.