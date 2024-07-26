المدافع الفرنسي مالانغ سار ينضم إلى نادي "لنس"... وهذه التفاصيل!

المدافع الفرنسي مالانغ سار ينضم إلى نادي "لنس"... وهذه التفاصيل!



أعلن نادي لنس الفرنسي اليوم الجمعة انضمام المدافع الفرنسي مالانغ سار القادم من نادي تشلسي الانكليزي بعقد لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.



ولم يلعب سار (25 عاماً)، خريج أكاديمية نيس، إلا حفنة من المباريات في صفوف تشلسي الذي انضمّ إليه عام 2020 وأعاره النادي اللندني إلى بورتو البرتغالي ثم إلى موناكو الفرنسي، وفق وكالة "فرانس برس".



وقال المدير العام في نادي لنس بيار دريوسي، في بيان "على الرغم من التحديات، لم يستسلم أبدًا"، مشيرا الى "الخبرة الأوروبية" لسار و"تواضعه وتفانيه لمصلحة الفريق".



وبات سارّ ثالث لاعب ينضمّ إلى لنس خلال الصيف الحالي بعد المدافع الإكوادوري جوانر تشافيس من باهيا البرازيلي وحارس المرمى البوركينابي هيرفيه كوفي من شارلروا البلجيكي.