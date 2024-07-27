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رياضة
رغم هطول الأمطار... افتتاح مبهر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس!
2024-07-27 | 03:30
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رغم هطول الأمطار... افتتاح مبهر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس!
رغم هطول الأمطار... افتتاح مبهر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس!
أحيت كل من سيلين ديون وليدي غاغا والمغنية الفرنسية المالية آية ناكامورا، برفقة راقصين ومغنية أوبرا وحتى فرقة لموسيقى الميتال، حفل افتتاح مبهر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس حيث سعى القائمون إلى إبراز الثقافة الفرنسية مع لمسة عصرية.
وفي التفاصيل، اضطُر المشاركون في الحفل الذي أقيم خارج الملاعب لأوّل مرة في التاريخ الأولمبي، وتحديداً عند ضفاف نهر السين، إلى مواجهة طقس ماطر شهدته مدينة النور مساء الجمعة.
وتخلل حفل الافتتاح الذي تنقّل بين مواقع عدة في العاصمة الفرنسية وحمل توقيع المخرج المسرحي الفرنسي الشهير توما جولي، محطات كثيرة أراد المنظمون من خلالها إبهار المتابعين عبر شاشات التلفزيون العالمية، وأيضاً أولئك الذين تحدّوا الطقس الماطر والإجراءات الأمنية المشددة لمتابعة الحفل مباشرة من موقع الحدث.
وفي إشارة إلى شغفها بالثقافة الفرنسية، أدت النجمة الأميركية ليدي غاغا لمناسبة حفل الافتتاح، برفقة راقصين على ضفاف نهر السين، أغنية "مون تروك أن بلوم" لزيزي جانمير، أحد الأعمال الشهيرة في المسرح الاستعراضي الفرنسي.
وكتبت في منشور طويل عبر "إكس" وجهته إلى المنظمين والرياضيين: "إنه لشرف كبير أن أغني لكم وأن أكون شجعتكم"، مضيفة "مع أنني لست فنانة فرنسية، إلا أنني شعرت دائماً بعلاقة مميزة جداً مع الفرنسيين ومع الغناء باللغة الفرنسية".
كما قدمت نجمة موسيقى الآر أند بي الفرنسية المالية آية ناكامورا، وهي المغنية الفرنسية الأكثر استماعاً في العالم، مزيجاً غنائياً ضمّ عملين ناجحين لها هما "بوكي" و"دجادجا"، مع مقطع من أغنية "فور مي فورميدابل" الشهيرة لشارل أزنافور، بمناسبة مرور مئة عام على ولادته.
وتمثلت أبرز المحطات الفنية في حفل الافتتاح في عودة المغنية الكندية سيلين ديون التي تصارع منذ سنوات مرضاً نادراً تسبّب بتعليق مسيرتها الغنائية، إلى الغناء من برج إيفل، مع نسخة مشحونة بالعواطف من أغنية "L'hymne à l'amour" لإديت بياف.
وبحسب جولي، تحكي المراحل الاثنتا عشرة المختلفة لحفل الافتتاح قصة بلد غني بـ"تنوعه" و"طابعه الجامع"، بما يمثّل "أوجه فرنسا المتعددة"، كما يحتفل الحدث "بالعالم كلّه متحداً".
ومن أبرز اللحظات في الحفلة كانت الظهور المفاجئ لمجموعة الميتال "غوجيرا"، التي أدت بالتعاون مع مغنية الأوبرا الفرنسية السويسرية مارينا فيوتي أغنية "آ سا إيرا" الثورية الفرنسية.
كذلك، أدى التينور وراقص البريك دانس البولندي ياكوب يوزيف أورلينسكي، مقتطفات من أوبرا "ليزاند غالانت" لجان فيليب رامو، في عرض أبرز خلاله موهبتيه الفنيتين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وعُرض خلال الحفل مقطع فيديو للكوميدي الفرنسي جمال دبوز وهو يحمل الشعلة الأولمبية إلى ملعب "ستاد فرنسا"، قبل أن يدرك أنه أخطأ في العنوان.
وبمساعدة نجم كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، أخذ الشعلة في رحلة تحت الأرض عبر باريس وسلّمها لمجموعة أطفال تم إرشادهم بعد ذلك من جانب رجل مقنّع غامض مرّر بعد ذلك الشعلة وصولاً إلى وجهة المرجل النهائية.
*
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