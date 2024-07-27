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بين الصعوبات والإنجازات... لبنان مستعد للمشاركة في الألعاب الأولمبية من خلال أبطاله!

2024-07-27 | 04:50
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بين الصعوبات والإنجازات... لبنان مستعد للمشاركة في الألعاب الأولمبية من خلال أبطاله!

بين الصعوبات والإنجازات... لبنان مستعد للمشاركة في الألعاب الأولمبية من خلال أبطاله!

استضاف الإعلامي جورج سويدي في القسم الأول من الحلقة الرياضية من "نهاركم سعيد" والد البطلة الأولمبية راي باسيل، جاك باسيل والمحاضر الأولمبي جهاد سلامه، حيث جرى الحديث عن المشاركة اللبنانية في الأولمبياد.

وفي التفاصيل، أوضح السيد جاك باسيل السبب خلف عدم قدوم راي إلى حفل الافتتاح كونها كانت متواجدة في "شاتورو" البعيد جدا عن نهر السين لذلك فضّلت تكثيف جهودها على التدريبات وعدم هدر الوقت.

وتحدث المحاضر الأولمبي جهاد سلامه عن الاستراتيجية الصحيحة التي تعتمدها حاليا راي باسيل والابتعاد عن الظهور الإعلامي بغية التركيز على الفوز بالميدالية وقال والدها السيد جاك إن ابنته تعتمد على إيرادات شخصية للمشاركة في البطولات المكلفة وكل ما يتم تداوله عما تتلقاه من السفارات هو "أمر معيب".

أما في القسم الثاني فانضم إلى حلقة "نهاركم سعيد" الإعلامي رواد مزهر، وأطلت والدة بطلة التايكواندو ليتيسيا عون، شانتال بمداخلة وبدوره كان لمدرب منتخب لبنان في التايكواندو إيلي إيليا مداخلة أيضا.

وفي هذا السياق، قال رواد مزهر إن الرياضة الفردية في لبنان مهمشة والسبب يعود لغياب الرؤية وأشارت شانتال عون إلى أن ليتيسيا تخضع للتدريبات المكثفة حاليا وهي سعيدة جدا كونها ستمثل بلدها لبنان في الألعاب الأولمبية.

وأكّد مدرب منتخب لبنان في التايكواندو إيلي إيليا أن ليتيسيا عون قادرة على الفوز بميدالية وتمثيل لبنان على الرغم من صغر سنها.

وأطلّ رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي بمداخلة في القسم الثالث من الحلقة، حيث لفت الانتباه إلى أن الرياضة بحاجة لخطة عمل مختلفة تماما لتحقيق إنجازات حقيقية، ونجحت رياضة كرة السلة بسبب إبعاد التدخلات السياسية عنها.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.
 
 
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