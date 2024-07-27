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مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟

2024-07-27 | 06:00
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مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟

مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟

تعرض دار "سوذبيز" في مزاد تقيمه في نيويورك الخزانة التي كان النجم الراحل لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كوبي براينت يستخدمها في غرفة تبديل الملابس التابعة لنادي "لوس أنجليس ليكرز" قبل مصرعه بحادث عام 2020، وخمّن المنظّمون قيمتها بما بين مليون و1,5 مليون دولار.

وانطلق المزاد الاثنين ويستمر عبر الإنترنت إلى الثاني من آب، وتُعرض الخزانة منذ الجمعة في مقر دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك.

ووصل السعر المعروض للخزانة إلى 700 ألف دولار قبل سبعة أيام من انتهاء المزاد.

وذكّرت "سوذبيز" بأن هذه العلبة الخشبية التي تظهر عليها لوحة صغيرة تحمل اسم "براينت" بأحرف كبيرة، شهدت لحظات رمزية في مسيرة اللاعب، ومنها رقمه القياسي البالغ 81 نقطة خلال مباراة عام 2006، أو الاحتفال بنيل لقب الدوري الاميركي للمحترفين عام 2010 بفتح زجاجات الشمبانيا داخل غرفة تبديل الملابس.

وبعد مقتل براينت عن 41 عاماً بحادث تحطم مروحية في كاليفورنيا في كانون الثاني 2020، ارتفعت قيمة مقتنياته الرياضية إلى مستويات قياسية في سوق المزادات، إذ بيع أحد قمصانه مثلاً لقاء 5,8 ملايين دولار عام 2023.

ومن بين القطع التي تباع أيضاً خلال هذا المزاد الرياضي القميص التي ارتداها قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم دييغو مارادونا خلال المباراة ضد بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم عام 1986، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

 
 
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