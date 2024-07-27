بعد الإصابة في كاحله... ميسّي يغيب عن إنتر ميامي في منافسات كأس الرابطتين

بعد الإصابة في كاحله... ميسّي يغيب عن إنتر ميامي في منافسات كأس الرابطتين

سيغيب الأرجنتيني ليونيل ميسّي عن مواجهة اليوم بين إنتر ميامي وضيفه المكسيكي بويبلا، في مستهل مباريات فريقه ضمن كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكي لكرة القدم التي يحمل لقبها، وفقاً لما أعلن مدرب ميامي خيراردو مارتينو الجمعة.



وكان قد تعرّض النجم البالغ من العمر 37 عاماً إلى إصابة في كاحله الأيمن في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده أمام كولومبيا ضمن نهائي كوبا أميركا الشهر الحالي.



وغاب الحائز على الكرة الذهبية 8 مرّات عن مباراتين في الدوري الأميركي لكرة القدم الأسبوع الفائت، إضافة إلى غيابه عن مباراة كل النجوم "أول ستار"، الأربعاء، بين نجوم الدوري الأميركي ونجوم الدوري المكسيكي.



وقال مارتينو لوكالة "فرانس برس" إن ميسّي لا يزال يرتدي حذاء المشي بينما يعمل مع مدربي النادي، لكن "الكاحل يتحسّن أكثر فأكثر".



