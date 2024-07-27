أولمبياد باريس: التونسي فرجاني يمنح العرب أوّل ميدالية باحرازه فضية الحسام

أحرز العرب ميدالية أولى في أولمبياد باريس 2024، عبر المبارز التونسي فارس فرجاني الذي نال فضية مسابقة الحسام، فيما تفاوتت نتائج المنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم للرجال.



خسر فرجاني أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه 11-15 في المباراة النهائية، ليحصل ابن السابعة والعشرين على ميداليته الأولمبية الأولى والثالثة للعرب في تاريخ المبارزة، بعد فضيتي المصري علاء الدين ابو القاسم في الشيش (لندن 2012) والتونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضاً (ريو 2016).



في قاعة القصر الكبير (غران باليه)، صنع الكوري تقدّماً كبيراً بلغ 14-5، لكن فرجاني حارب بهدوء للعودة مقلصاً الفارق إلى 11-14، بيد ان هذا الأمر لم يكن كافياً ليحرز الكوري الذهبية.



قال فرجاني بعد فوزه "لا زلت غير مصدّق. كان النهار طويلاً وفقدت تركيزي في بعض الأوقات. كنت أحلم باحراز ميدالية".



تابع "بعد خسارتي في ربع نهائي بطولة إفريقيا قبل شهرين، قلت لنفسي انه بحال أردت احراز ميدالية يجب أن أكون هادئا وأن يكون لعبي قوياً وبسيطاً. كنت ناضجاً في الفترة الاخيرة واليوم أمسك ميدالية أولمبية وهذا حلم تحقق. التركيز كان المفتاح، لو كنت أفكر بالميدالية لخسرت وخرجت خالي الوفاض".



وكان فرجاني، المصنف الثالث عشر، ضمن فضية على الأقل بفوزه في نصف النهائي على المصنّف الأوّل المصري زياد السيسي (29 عاماً) 15-11 الذي خسر في وقت لاحق مباراة تحديد الميدالية البرونزية أمام ساميلي 12-15.



وفرجاني من عائلة كلها ضالعة في المبارزة. شقيقه محمد أيوب شارك في سلاح الشيش في ريو 2016، وشقيقه الآخر أحمد نافس في فئة الحسام في كؤوس للعالم عدة، أما والده صلاح فكان حكماً دولياً في المبارزة. كما شاركت والدته وأعمامه وابناء عمه في منافسات رياضية على مختلف الأصعدة.



عن سبب حبّه للمبارزة، يقول فرجاني وهو حكم مرخّص في الولايات المتحدة "لماذا أحبّ المبارزة؟ كل عائلتي في المبارزة. هي كالماء بالنسبة لي".



حلّ في المركز 25 في أولمبياد ريو 2016 والـ22 في طوكيو صيف 2021.



وكان فرجاني، المقيم في نيويورك، فاز على الكوري الجنوبي بونجيل غو 15-8، والمجري تشاناد غيميشي 15-14، والصيني تشنبنغ شن 15-14 مقلصاً الفارق من 11-14 في مواجهة اعتبرها "الأصعب في حياتي".

- المغرب يسقط في الوقت القاتل -



في كرة القدم للرجال، فرّط المغرب بفرصة ثمينة لفك نحس دور المجموعات بخسارة مريرة أمام أوكرانيا المنقوصة 1-2 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في سانت اتيان.



ووجد المغرب نفسه متأخرا بهدف دميترو كريسكيف (22)، لكنه نجح في إدراك التعادل بواسطة هداف المسابقة حتى الآن بثلاثة أهداف سفيان رحيمي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء أدت إلى طرد المدافع الأوكراني فولوديمير ساليوك.



ونزل المنتخب المغربي بكل ثقله بحثاً عن هدف الفوز أمام النقص العددي لخصمه وسنحت له محاولات عدة فشل مهاجموه في ترجمتها، الى هدف فدفعوا الثمن غالياً باستقبال شباكهم لهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجله إيغور كراسنوبير.



وهي الخسارة الاولى للمغرب بعد فوزه الثمين على الارجنتين 2-1 في الجولة الاولى، فتخلى عن صدارة المجموعة الثانية بفارق الاهداف لصالح المنتخب الاميركي الجنوبي الفائز على العراق 3-1. وسجل تياغو ألمادا (14) والبديل لوسيانو غوندو (62) وإيسيكيال فرنانديس (85) أهداف الارجنتين، وايمن حسين (45+4) هدف العراق.



وفي المجموعة الثالثة في نانت، وضعت مصر قدما في ربع النهائي بفوزها الثمين على أوزبكستان 1-0 سجله لاعب وسط الأهلي احمد نبيل كوكا (11).



وهو الفوز الأوّل لمصر بعد تعادلها مع الدومينيكان سلبا، فرفعت رصيدها الى اربع نقاط منفردة بالمركز الثاني، بفارق نقطتين عن إسبانيا التي ضمنت تأهلها وتحتاج إلى نقطة معها في الجولة الأخيرة لترافقها.

- بداية جيّدة لفراعنة اليد -



وبدأ المنتخب المصري لكرة اليد، رابع النسخة الأخيرة في طوكيو، مشواره بفوز مستحق على نظيره المجري 35-32 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.



وبرز في صفوف الفراعنة، أبطال إفريقيا 9 مرات، يحيى عمر وأحمد عادل بتسجيل كل منهما تسعة أهداف، واضاف يحيى الدرع 6 أهداف ومحمد سند خمسة أهداف.



وتضم المجموعة أقوى المنتخبات العالمية، وشهدت خسارة فرنسا حاملة اللقب ثلاث مرات، آخرها في النسخة الأخيرة في طوكيو، أمام الدنمارك وصيفتها وبطلة 2016 بنتيجة 29-37.



أما المنتخب المصري للكرة الطائرة، فخسر مباراته الأولى أمام رجال بولندا 0-3.

- 700 غرام زيادة -



وكان مشوار مواطنتهم الملاكمة يمنى عياد غريباً تماماً، إذ حوّلت للتحقيق عقب استبعادها بسبب زيادة وزنها، حسب ما قال عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة لوكالة فرانس برس.



وكان من المقرّر أن تلتقي عياد مع الأوزبكية نيغينا اوكتاموفا ضمن منافسات وزن 54 كلغ، قبل أن تُستبعد بسبب زيادة وزنها 700 غرام عن الوزن القانوني للمنافسة. وباتت عياد (21 عاماً) أوّل ملاكمة مصرية تبلغ الألعاب، بعدما تأهلت لنهائي بطولة إفريقيا العام الماضي.



وقال غنيم "هذا الموقف يحدث لأول مرة في تاريخ المشاركات المصرية بالأولمبياد، لذا نشعر بغضب شديد. اللاعبة قامت بالوزن منتصف ليلة السبت وكان وزنها ملائماً للمشاركة لذا لا اعرف ما الذي حدث وتسبّب في هذه الزيادة".



وبعد خيبة الأردني أحمد أبو السعود في الجمباز، بلغ مواطنه الملاكم عبادة الكسبة الدور الـ16 في وزن -63.5 كلغ، بعد فوزه على الإيرلندي دين كلانسي بالنقاط 3-2.



وفي التنس، خسر اللبناني هادي حبيب أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس 3-6، 1-6 في أوّل مباراة للاعب من بلاده في المسابقة الفردية.