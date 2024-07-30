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أولمبياد باريس: مصر والمغرب والارجنتين الى ربع النهائي
2024-07-30 | 14:00
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أولمبياد باريس: مصر والمغرب والارجنتين الى ربع النهائي
أولمبياد باريس: مصر والمغرب والارجنتين الى ربع النهائي
لحقت مصر بإسبانيا الى الدور ربع النهائي عندما تغلبت عليها 2-1 اليوم في بوردو في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وبلغ الدور ذاته المنتخبان الارجنتيني والمغربي بعد حسمهما بطاقتي المجموعة الثانية اثر فوز الاول على أوكرانيا 2-0، والثاني على العراق 3-0.
وفي المباراة الاولى، سجل لاعب وسط بيراميدز ابراهيم عادل هدفي مصر، وسامو أوموروديون هدف إسبانيا.
وحققت مصر الفوز الثاني في دور المجموعات وانتزعت صدارة المجموعة من إسبانيا بعدما رفعت رصيدها الى سبع نقاط مقابل ستة للأخيرة.
وتلتقي مصر، رابعة نسختي 1928 و1964، في ربع النهائي مع ثانية المجموعة الرابعة الخميس، فيما تلعب إسبانيا مع متصدرتها في اليوم ذاته.
وحسم المغرب قمة "الأسود" أمام العراق عندما تغلب عليه 3-0 على ملعب اليانز ريفييرا في نيس وبلغ ربع النهائي.
وعوَض أسود الأطلس خسارتهم القاسية امام أوكرانيا 1-2 في الجولة الثانية وحققوا الفوز الثاني بعد الأول الثمين على الارجنتين 2-1 في الجولة الاولى، فيما مني "أسود الرافدين" بالخسارة الثانية عقب الاولى أمام الارجنتين 1-3.
وتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق المواجهة المباشرة امام الارجنتين بعد تساويهما نقاطا وأهدافا، وسيلاقي ثاني المجموعة الاولى، فيما يلعب المنتخب الاميركي اللاتيني مع متصدرها.
وحققت الارجنتين فوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على أوكرانيا بهدفين نظيفين سجلهما ثياغو المادا وكلاوديو إتشيفيري، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
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