"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أشار إلى حبيبته جورجينا رودريغيز على أنها "زوجته"، في مقطع فيديو جديد تعاون فيه مع علامة Whoop.

وقال رونالدو في المقطع المذكور: "أحب ممارسة التمارين الرياضية مع زوجتي في المنزل، أستطيع أن أدفعها وهي تستطيع أن تدفعني أيضاً".

ومن جهته، لفت وكيل النجم البرتغالي إلى أنه: "في هذا الوقت، لا أستطيع أن أؤكد أو أنكر أن كريستيانو تزوج من جورجينا، أنا ببساطة لا أعرف".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المقطع، وتساءلوا عمّا إذا كان رونالدو ورودريغيز قد عقدا قرانهما.

وكتب أحد الأشخاص: "هل قال زوجتي؟ هل عقدا قرانهما سراً؟"، بينما علّق آخر: "قال زوجتي أولاً".

المصدر