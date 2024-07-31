بطلة مصرية شاركت في الأولمبياد وهي حامل... وهكذا كشفت عن الأمر (صورة)

شاركت المصرية ندى حافظ، في شهرها السابع من الحمل، في منافسات السيف العربي بالمبارزة خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ندى حافظ، التي تخوض الأولمبياد للمرة الثالثة، نجحت في التفوق على الأميركية المصنفة عاشرة عالميًا، إليزابيث تارتاكوفسكي، بنتيجة 15-13، قبل أن تتعرض للهزيمة من الكورية الجنوبية جون هايونغ بنتيجة 15-7 في دور الـ16 الذي أقيم في قاعة غراند باليه.

وفي تصريح لاحق، أعربت ندى عن فخرها ليس فقط بأدائها في المنافسة، بل أيضًا لمشاركتها وهي حامل بطفلها.

وكتبت على حسابها في إنستغرام: "ما شاهدتموه على منصة التتويج لم يكن مجرد لاعبين، بل كان هناك ثلاثة! لقد كنت أنا ومنافسي وطفلي الذي لم يأتِ بعد إلى عالمنا! أشعر بفخر كبير بعد أن ضمنت مكاني في دور الـ16... كانت هذه الألعاب الأولمبية مميزة جدًا. لقد شاركت في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات، ولكن هذه المرة كنت أحمل ميدالية أولمبية صغيرة".