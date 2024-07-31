الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
كلوب يستبعد العودة إلى التدريب قريباً
2024-07-31 | 12:24
شارك
3
min
كلوب يستبعد العودة إلى التدريب قريباً
استبعد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي السابق، العودة إلى التدريب في المستقبل القريب، بما في ذلك خلافة غاريث ساوثغيت في المنتخب الإنكليزي.
وقال كلوب الأربعاء في حديثه خلال اجتماعٍ لاتحاد مدربي كرة القدم الألماني في فورتسبورغ "اعتباراً من اليوم، هذا كل شيء بالنسبة إلي كمدربٍ".
وأضاف "لم أقرر التوقّف بناءً على نزوة، بل كان قراراً عاماً".
واستقال كلوب من تدريب ليفربول في نهاية موسم 2023-2024 بسبب الإرهاق بعد 23 عاماً في تدريب الأندية.
وارتبط اسم المدرب البالغ من العمر 57 عاماً على الفور بالعديد من الوظائف الشاغرة، بما في ذلك تدريب منتخب إنكلترا عندما استقال ساوثغيت بعد خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 في برلين.
وقال كلوب "أبحث عن السلام والهدوء، أنا 100% هنا الآن وأستمتع بذلك".
وتابع "لقد حان الوقت للتنحّي جانباً ووضع حدٍّ للأمر برمّته"، مضيفاً أن تقديم استثناءٍ خاصٍ لنادٍ أو بلدٍ "سيكون بمثابة خسارة كبيرة لماء الوجه".
وأشار إلى أنه كان يستمتع بالاعتزال لكنه سيعمل مجدداً في كرة القدم في مرحلةٍ ما.
وأضاف "أنا أصغر من ألعب رياضة البادل وأقضي الوقت مع أحفادي".
وأردف "هل سأعود مدرباً مرةً أخرى؟ في الواقع، أستبعد ذلك في الوقت الحالي. دعونا نرى كيف سيبدو الأمر في غضون بضعة أشهر. في الوقت الحالي، ما من شيءٍ على الطريق".
واستطرد المتوّج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري 2020 "ربما يمكننا الحديث عن ذلك مرة أخرى في غضون بضعة أشهر. ما زلت أرغب بالعمل في كرة القدم ومساعدة الناس بخبرتي وعلاقاتي. دعونا نرى ما ينتظرني أيضاً. سبق ودربت أفضل الأندية في العالم".
لعب كلوب 325 مباراةً مع ماينتس الألماني، قبل أن يتولى منصب المدرب عام 2001.
انتقل إلى دورتموند عام 2008، وفاز بلقبين في الدوري، إضافة إلى قيادته الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، قبل التوقيع مع ليفربول عام 2015.
في النادي الإنكليزي، أنهى كلوب انتظاراً دام 30 عاماً للـ"ريدز" للحصول على لقب الدوري، كما قاد النادي إلى ثلاثة نهائيات في دوري أبطال أوروبا، فائزاً بواحدٍ، وتُوّج بكأس إنكلترا مرة واحدة، كأس الرابطة مرتين والكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.
وأكمل "في الواقت الراهن، ما من جديد في ما يتعلّق بالتدريب، لا على صعيد الأندية ولا المنتخبات. لا بدّ أن عدداً قليلاً من الناس لم يسمع هذا الجزء".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
يستبعد
العودة
التدريب
قريباً
التالي
"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)
أولمبياد باريس: مصر والمغرب والارجنتين الى ربع النهائي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-29
بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم
أخبار لبنان
2024-07-29
بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم
0
آخر الأخبار
2024-07-27
جاك باسيل للـLBCI: نظرا لتواجد ابنتي راي في "شاتورو" البعيد عن نهر السين فضلت الأخيرة عدم هدر الوقت والتركيز على التدريبات
آخر الأخبار
2024-07-27
جاك باسيل للـLBCI: نظرا لتواجد ابنتي راي في "شاتورو" البعيد عن نهر السين فضلت الأخيرة عدم هدر الوقت والتركيز على التدريبات
0
أخبار لبنان
2024-07-25
تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية
أخبار لبنان
2024-07-25
تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية
0
آخر الأخبار
2024-07-23
رويترز: ماكرون يستبعد الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته
آخر الأخبار
2024-07-23
رويترز: ماكرون يستبعد الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:57
بطلة مصرية شاركت في الأولمبياد وهي حامل... وهكذا كشفت عن الأمر (صورة)
رياضة
10:57
بطلة مصرية شاركت في الأولمبياد وهي حامل... وهكذا كشفت عن الأمر (صورة)
0
رياضة
03:57
"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)
رياضة
03:57
"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)
0
رياضة
14:00
أولمبياد باريس: مصر والمغرب والارجنتين الى ربع النهائي
رياضة
14:00
أولمبياد باريس: مصر والمغرب والارجنتين الى ربع النهائي
0
رياضة
2024-07-29
أوّل كويتية في التجذيف... تعرّفوا على قصة هذه الاستاذة الجامعية!
رياضة
2024-07-29
أوّل كويتية في التجذيف... تعرّفوا على قصة هذه الاستاذة الجامعية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 31/07/2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 31/07/2024
0
آخر الأخبار
13:17
نتنياهو: خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين وقتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان وكان مسؤولًا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا
آخر الأخبار
13:17
نتنياهو: خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين وقتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان وكان مسؤولًا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا
0
آخر الأخبار
07:55
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد على مسؤولية أميركا عن إغتيال هنية
آخر الأخبار
07:55
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد على مسؤولية أميركا عن إغتيال هنية
0
آخر الأخبار
13:51
هيئة البث الإسرائيلية: القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتيناهو من واشنطن
آخر الأخبار
13:51
هيئة البث الإسرائيلية: القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتيناهو من واشنطن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيفعل حزب الله وكيف سيرد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيفعل حزب الله وكيف سيرد؟
0
أخبار دولية
13:18
تفاصيل حول حقيقة عدم معرفة واشنطن عن عملية إغتيال هنية
أخبار دولية
13:18
تفاصيل حول حقيقة عدم معرفة واشنطن عن عملية إغتيال هنية
0
أخبار دولية
13:15
ساعات الإغتيالات المتلاحقة... هذا ما تريده إسرائيل
أخبار دولية
13:15
ساعات الإغتيالات المتلاحقة... هذا ما تريده إسرائيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 31/07/2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 31/07/2024
0
تقارير نشرة الاخبار
09:06
أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
09:06
أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
الداخل الاسرائيليّ وردود الفعل بعد اغتيال هنية
تقارير نشرة الاخبار
08:15
الداخل الاسرائيليّ وردود الفعل بعد اغتيال هنية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
آخر المستجدات من الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
تقارير نشرة الاخبار
08:00
آخر المستجدات من الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
0
أخبار دولية
07:03
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة "لم تكن على علم" باغتيال هنية
أخبار دولية
07:03
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة "لم تكن على علم" باغتيال هنية
0
أخبار لبنان
06:58
السفير الإيرانيّ: لن تقبل ايران بأن تصبح المنطقة فريسة لأميركا وإسرائيل
أخبار لبنان
06:58
السفير الإيرانيّ: لن تقبل ايران بأن تصبح المنطقة فريسة لأميركا وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:38
حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
خبر عاجل
23:38
حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
2
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
3
أخبار لبنان
01:38
العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل
أخبار لبنان
01:38
العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل
4
خبر عاجل
15:38
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
15:38
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
5
خبر عاجل
14:09
مصدران أمنيان لرويترز: نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
14:09
مصدران أمنيان لرويترز: نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
6
خبر عاجل
07:46
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
07:46
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
7
خبر عاجل
13:24
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
خبر عاجل
13:24
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
8
خبر عاجل
12:07
عمليات البحث بين الانقاض في حارة حريك شارفت على الانتهاء والعثور على جثمان يُرجح أن يكون للقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
12:07
عمليات البحث بين الانقاض في حارة حريك شارفت على الانتهاء والعثور على جثمان يُرجح أن يكون للقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More