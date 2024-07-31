كلوب يستبعد العودة إلى التدريب قريباً

استبعد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي السابق، العودة إلى التدريب في المستقبل القريب، بما في ذلك خلافة غاريث ساوثغيت في المنتخب الإنكليزي.



وقال كلوب الأربعاء في حديثه خلال اجتماعٍ لاتحاد مدربي كرة القدم الألماني في فورتسبورغ "اعتباراً من اليوم، هذا كل شيء بالنسبة إلي كمدربٍ".



وأضاف "لم أقرر التوقّف بناءً على نزوة، بل كان قراراً عاماً".



واستقال كلوب من تدريب ليفربول في نهاية موسم 2023-2024 بسبب الإرهاق بعد 23 عاماً في تدريب الأندية.



وارتبط اسم المدرب البالغ من العمر 57 عاماً على الفور بالعديد من الوظائف الشاغرة، بما في ذلك تدريب منتخب إنكلترا عندما استقال ساوثغيت بعد خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 في برلين.



وقال كلوب "أبحث عن السلام والهدوء، أنا 100% هنا الآن وأستمتع بذلك".



وتابع "لقد حان الوقت للتنحّي جانباً ووضع حدٍّ للأمر برمّته"، مضيفاً أن تقديم استثناءٍ خاصٍ لنادٍ أو بلدٍ "سيكون بمثابة خسارة كبيرة لماء الوجه".



وأشار إلى أنه كان يستمتع بالاعتزال لكنه سيعمل مجدداً في كرة القدم في مرحلةٍ ما.



وأضاف "أنا أصغر من ألعب رياضة البادل وأقضي الوقت مع أحفادي".



وأردف "هل سأعود مدرباً مرةً أخرى؟ في الواقع، أستبعد ذلك في الوقت الحالي. دعونا نرى كيف سيبدو الأمر في غضون بضعة أشهر. في الوقت الحالي، ما من شيءٍ على الطريق".



واستطرد المتوّج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري 2020 "ربما يمكننا الحديث عن ذلك مرة أخرى في غضون بضعة أشهر. ما زلت أرغب بالعمل في كرة القدم ومساعدة الناس بخبرتي وعلاقاتي. دعونا نرى ما ينتظرني أيضاً. سبق ودربت أفضل الأندية في العالم".



لعب كلوب 325 مباراةً مع ماينتس الألماني، قبل أن يتولى منصب المدرب عام 2001.



انتقل إلى دورتموند عام 2008، وفاز بلقبين في الدوري، إضافة إلى قيادته الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، قبل التوقيع مع ليفربول عام 2015.



في النادي الإنكليزي، أنهى كلوب انتظاراً دام 30 عاماً للـ"ريدز" للحصول على لقب الدوري، كما قاد النادي إلى ثلاثة نهائيات في دوري أبطال أوروبا، فائزاً بواحدٍ، وتُوّج بكأس إنكلترا مرة واحدة، كأس الرابطة مرتين والكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.



وأكمل "في الواقت الراهن، ما من جديد في ما يتعلّق بالتدريب، لا على صعيد الأندية ولا المنتخبات. لا بدّ أن عدداً قليلاً من الناس لم يسمع هذا الجزء".