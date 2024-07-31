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رياضة
مبابي يصبح المساهم الأكبر في نادي كاين الفرنسي
2024-07-31 | 13:30
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مبابي يصبح المساهم الأكبر في نادي كاين الفرنسي
أصبح المهاجم الدولي الفرنسي وكابتن منتخب فرنسا كيليان مبابي، عبر شركة "إنتركونكتد فنتشرز"، المساهم الأكبر في نادي كاين الفرنسي، وفقاً لما أعلن الأربعاء النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية والشركة في بيانٍ لهما.
لاعب ريال مدريد الإسباني الجديد والذي كاد ينضم إلى كاين في سنٍ أصغر، أصبح المساهم الأكبر في النادي النورماندي بدلاً من صندوق الاستثمارات الأميركي أوكتري.
وذكر البيان أن الرئيس الحالي للمجلس الإشرافي بيار أنطوان كابتون سيبقى مساهماً بحصّة أصغر (20%).
وأصبح بطل العالم في مونديال 2018 واحداً من أصغر مُلّاك الأندية المحترفة لكرة القدم في أوروبا في سن الخامسة والعشرين، وذلك عبر كيان استثماري (Coalition Capita) تابعٍ لشركته "إنتركونكتد فنتشرز".
وبحسب البيان، يتعهّد الطرفان بمتابعة عملية المصادقة منذ الآن أمام السلطات المختصة، لاسيّما أمام المديرية الوطنية للرقابة الإدارية (DNCG)التابعة لرابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين.
وتولّى زياد حمود، وهو شخص قريب من اللاعب والمدير الاستراتيجي السابق لمجموعة بي إن الإعلامية، رئاسة النادي. علماً أنه أصبح منذ أشهر عديدة المدير العام لشركة "إنتركونكتد فنتشرز" التي تدير حقوق الصورة لمبابي.
وقال حمود "باعتبارنا المستثمر الرئيس في هذا المشروع، نحن متحمسون للغاية لمواصلة تطوير ستاد ماليرب كاين مع PAC Invest".
وأضاف "نحن مصمّمون على خلق بيئةٍ حيث يمكن للمواهب الشابة أن تزدهر وحيث يمكن للنادي أن يدافع بقوةٍ وطموحٍ عن هويته".
وقال رئيس بلدية كاين أريستيد أوليفييه "علينا أن نؤمن أن تلك الأوقات القليلة التي قضاها في كاين في شبابه تركت أثراً لديه! يا له من فخر رؤية بطلٍ مثل مبابي يستثمر في كاين".
*
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