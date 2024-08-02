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رياضة
بعد صراع مع المرض... العالم يودّع مدرب ليستر سيتي السابق شكسبير
2024-08-02 | 02:33
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بعد صراع مع المرض... العالم يودّع مدرب ليستر سيتي السابق شكسبير
بعد صراع مع المرض... العالم يودّع مدرب ليستر سيتي السابق شكسبير
توفي المدرب السابق لنادي ليستر سيتي كريغ شكسبير عن عمر يناهز 60 عاماً بعد صراع مع السرطان، وفق وكالة "رويترز".
وقالت أسرة المدرب الراحل في بيان أصدرته رابطة المدربين الإنجليزية الليلة الفائتة إن شكسبير توفي في هدوء بين أفراد أسرته.
وكانت الفحوص أثبتت إصابة شكسبير بالسرطان في تشرين الأول الفائت.
وخلال موسم 2015-2016 الذي توج خلاله ليستر سيتي بلقب الدوري الممتاز عمل شكسبير مساعداً للمدرب كلاوديو رانييري قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق في بداية 2017.
لكن أقيل في تشرين الأول من نفس العام بينما تعثر الفريق في بداية الموسم.
وبعد ذلك عمل شكسبير مدرباً مساعداً في فرق إيفرتون وواتفورد وأستون فيلا ونوريتش.
وآخر مهمة له كانت في ليستر كمساعد للمدرب دين سميث من نيسان 2023 لكن عقده القصير لم يجدد بسبب هبوط الفريق من الدوري الممتاز.
*
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