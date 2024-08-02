من هي الرياضية "الأكثر إثارة بالعالم" المُشاركة في أولمبياد باريس 2024؟ (صورة)

وصلت نجمة سباقات المضمار والميدان الألمانية، أليكا شميدت، إلى أولمبياد 2024، حيث قدمت لمتابعيها نظرة حصرية على تجربتها حتى الآن في أولمبياد باريس 2024.

وتُعرف شميدت، التي تُلقب بـ"الرياضية الأكثر إثارة في العالم"، بأنها واحدة من أبرز الرياضيين في الدورة.

في مقطع فيديو نُشر يوم الخميس على تيك توك، تُظهر شميدت البالغة من العمر 25 عامًا وصولها إلى مدينة الأضواء برفقة زملائها الرياضيين الألمان، قبل أن تقوم بزيارة إلى القرية الأولمبية.

كما توجهت إلى استاد فرنسا، الذي يحتضن أحداث المضمار والميدان الكبيرة، وبدت في حالة من الإعجاب والذهول، كما يظهر في مقطع فيديو آخر نُشر في نفس اليوم.

وقالت شميدت لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 2.1 مليون على تيك توك: "لقد وصلت أخيرًا إلى هنا"، مما يعكس حماستها وسعادتها بالتواجد في هذا الحدث الرياضي الضخم.