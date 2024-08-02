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رياضة
للمرة الأولى... المغرب يتفوق على نظيره الأميركي ويبلغ نصف نهائي كرة القدم في الأولمبياد
2024-08-02 | 12:17
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للمرة الأولى... المغرب يتفوق على نظيره الأميركي ويبلغ نصف نهائي كرة القدم في الأولمبياد
للمرة الأولى... المغرب يتفوق على نظيره الأميركي ويبلغ نصف نهائي كرة القدم في الأولمبياد
واصل المنتخب المغربي عروضه القوية وبلغ نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس للمرة الأولى في تاريخه، عندما سحق نظيره الأميركي برباعية نظيفة الجمعة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة.
وتناوب سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، أشرف حكيمي والبديل المهدي موهوب على رباعية المغرب الذي حجز بطاقته إلى ربع النهائي بثلاثية في مرمى العراق في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بعدما تفوق على الأرجنتين حاملة اللقب مرتين 2-1 في الجولة الأولى.
ويلتقي المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، في الدور المقبل مع إسبانيا أو اليابان، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكرر المنتخب الأولمبي إنجاز منتخبه الأول عندما بلغ دور الأربعة في مونديال قطر 2022 وذلك للمرة الأولى في تاريخه قبل أن ينهيه في المركز الرابع.
ويطمح المنتخب الأولمبي إلى تحقيق أفضل من المركز الرابع من خلال التتويج بميدالية على الأقل أو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ القارة السمراء بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.
*
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