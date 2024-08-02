ميلان الإيطالي يقدّم نموذجًا جديدًا للاعباته الحوامل... إليكم امتيازات الإجراء الجديد

ميلان الإيطالي يقدّم نموذجًا جديدًا للاعباته الحوامل... إليكم امتيازات الإجراء الجديد

قدّم نادي ميلان الإيطالي الجمعة إجراءات تهدف إلى السماح للاعباته بالجمع بشكلٍ أفضل بين الرياضة والأمومة، من خلال ضمان موسمٍ جديدٍ لهنّ إذا كنّ حوامل خلال العام الأخير من العقد.



وينصّ الإجراء الجديد على التجديد التلقائي للعقد لمدة عامٍ واحدٍ "وفق الشروط الاقتصادية عينها"، في حالة الإعلان عن الحمل خلال الموسم الأخير من العقد، وفقاً لبيانٍ أصدره النادي الإيطالي.



كما تُقدّم "مساعدةً في رعاية الطفل" خلال النشاطات الرياضية، إضافة إلى دعمٍ ماليّ لتغطية النفقات الإضافية في حالة السفر بعد ولادة الطفل كتذاكر الطائرة والإقامة، فضلاً عن النفقات الخاصة بالـ"مرافق".



ووفقاً للأحكام التي اعتمدها "فيفا" في 2021 والقواعد الخاصة بالنادي، ستستمرّ اللاعبات في الاستفادة من إجازة الأمومة والحق في العودة إلى الفريق بعد هذه الإجازة.



وقال المدير العام للنادي جورجو فورلاني في البيان إن ميلان يعتزم أن يكون "نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الوطني والدولي".



يُشار إلى أن 10 أندية تتنافس في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية للسيدات لموسم 2024-2025، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".





