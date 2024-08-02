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رياضة
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
2024-08-02 | 13:30
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أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
بلغ العداء المغربي أنس الساعي الجمعة دور نصف نهائي سباق الـ1500 م في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وحلّ الساعي رابعاً في السلسلة الأولى من الدور الأوّل، ويُعتبر العربي الوحيد المشارك في منافسات سباق 1500 م الذي يحمل رقمه القياسي المغربي هشام الكروج منذ 14 تموز 1998.
وحجز النروجي جاكوب إنغيبريغستن حامل اللقب الأولمبي بطاقته الى نصف النهائي بحلوله ثالثا في السلسلة الثالثة، فيما حلّ منافسه على الذهب في باريس البريطاني جوش كير الأوّل في السلسلة الأولى.
وخرج المصري مصطفى الجمل من الدور الأوّل لمنافسات رمي المطرقة، بحلوله في المركز الرابع عشر.
وخرجت خمس عداءات عربيات من الدور التمهيدي لسباق 100 م وهن القطرية شهد محمد التي حلّت في المركز 25 من أصل 35، العمانية مزون العلوي، السورية أليسار يوسف ، الإماراتية مريم الفارسي والموريتانية سلام بوها.
وحجزت الأميركية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم المرشحة بقوّة الى الذهبية، بطاقتها الى نصف النهائي بسهولة، والحال ذاتها بالنسبة الى منافستها الأسطورة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس.
وفي ظهورها الأولمبي الأول، سيطرت ريتشاردسون البالغة من العمر 24 عامًا على السلسلة الأولى من تصفيات الدور الاول وعبرت خط النهاية، وحلت فرايزر-برايس ثانية في السلسلة الثامنة خلف العاجية ماري-جوزيه تا لو-سميث، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
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